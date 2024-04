G7, rischia di saltare l’accoglienza a Barletta

BARLETTA – L’accoglienza dei Capi di Stato a Barletta per il G7 di Borgo Egnazia rischia di saltare. Il Castello Svevo dovrebbe ospitare l’evento di benvenuto prima del trasferimento in terra messapica per il vertice internazionale, ma secondo le ultime indiscrezioni potrebbe saltare l’appuntamento nella città della Disfida. Attesa per ufficialità e motivazioni.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author