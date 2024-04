Inail stanzia 25 milioni per sicurezza sul lavoro in Puglia

Ammonta a più di 25 milioni per la Puglia il finanziamento Inail a fondo perduto contenuto nell’Avviso pubblico 2023, con l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori. La presentazione nella mattinata di mercoledì 10 aprile nella sede barese dell’ente.

Sono cinque gli assi di finanziamento: al primo, generalista, sono destinati più di tre milioni di euro, suddivisi in 2.874.732 milioni per la prevenzione delle malattie professionali e 243.877 per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; al secondo sono destinati 6.542.739 di euro per la prevenzione dei rischi infortunistici; il terzo riguarda i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto, con un uno stanziamento pari di 4.885.720 di euro; il quarto asse da monosettoriale diventa multisettoriale: i 3.839.822 di euro stanziati con il nuovo bando saranno destinati alle micro e piccole imprese che operano in diversi settori dell’industria manifatturiera; il quinto asse, dedicato all’agricoltura primaria, destina 7.044.619 di euro alle attività di settore, suddivisi in 5.214.010 per la generalità delle imprese agricole e in 1.830.609 per i giovani agricoltori under 40, organizzati anche in forma societaria.

Il contributo a fondo perduto ammonta a un massimo di 130mila euro per tutte le tipologie di intervento. I finanziamenti possono coprire fino al 65% delle spese sostenute per ciascun progetto, percentuale che sale all’80% per i giovani agricoltori under 40. Le domande possono essere compilate nell’apposita procedura informatica dal 15 aprile alle ore 18 del 30 maggio prossimo.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author