Futsal C1/M, Grimal Barletta: seconda trasferta in una settimana

Dimenticare il netto 9-3 inflitto agli Azzurri Conversano e ripartire con determinazione. È questo l’imperativo per la Grimal Futsal Barletta, che sabato 1 febbraio affronterà in trasferta il Futsal San Martino. Per i biancorossi si tratta della seconda trasferta in una settimana, con in mezzo il turno infrasettimanale al PalaBorgia. Una sfida tutt’altro che semplice, ma fondamentale per la classifica. Per rimanere in corsa nelle zone alte, sarà necessario conquistare i tre punti. Il match avrà inizio alle ore 16:00 presso la tensostruttura comunale.

