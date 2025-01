Futsal A2/M, Castellana C5: ostacolo Canicattì al Pala Valle d’Itria

Il Castellana C5 si prepara ad affrontare il secondo match consecutivo in casa nel campionato nazionale di Serie A2 (girone D). Nella quattordicesima giornata, la formazione guidata da Andrea Rotondo ospiterà l’Atletico Canicattì, attualmente quarta in classifica alle spalle della capolista Audace Monopoli e delle inseguitrici Bitonto e Soverato.

Dopo la netta vittoria contro l’Ecosistem Lamezia Soccer, il cui risultato non è stato ancora omologato a causa di un preannuncio di reclamo da parte della squadra calabrese, il Castellana potrà nuovamente contare sul supporto del pubblico di casa in una sfida impegnativa. L’Atletico Canicattì, infatti, è ancora imbattuto nel 2025 e all’andata ha già dimostrato il proprio valore.

In vista del match, il tecnico Andrea Rotondo deve fare i conti con alcune incertezze di formazione e attende aggiornamenti sulle condizioni di Pasquale Pedone e Domenico Bovino. È invece disponibile Sasha Zapponi, che nella gara contro Lamezia ha lasciato il segno con un gol e due assist per il capitano Paolo Rotondo.

Alla vigilia dell’incontro, l’allenatore del Castellana ha commentato l’impatto positivo dell’argentino e analizzato la sfida imminente: “Zapponi ha esordito molto bene, dimostrando subito il suo valore. Ci aspettavamo tanto da lui e siamo sicuri che potrà darci un grande contributo. Per quanto riguarda il Canicattì, sappiamo che è una squadra forte, reduce da un pareggio in casa del Bitonto. Dovremo affrontare la gara con concentrazione e determinazione per poter competere al meglio”.

La partita, in programma al Pala Valle d’Itria, sarà diretta dagli arbitri Giuseppe Cundò (sezione di Soverato) e Giuseppe Suriano (sezione di Vibo Valentia), con Nicola Ostuni di Bari al cronometro. Fischio d’inizio previsto per le ore 16.

