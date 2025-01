Futsal A/M, Lorenzo Kullani: “È stato facile scegliere Manfredonia”

Il Vitulano Drugstore Manfredonia ha chiuso il mercato invernale: Lorenzo Kullani è ufficialmente un nuovo giocatore biancoceleste. Il possente pivot, classe 2003 ed ex nazionale italiana Under 19, arriva per dare sostanza alla squadra nella difficile corsa alla salvezza nel campionato di Serie A 2024/25.

Nelle sue prime ore a Manfredonia, Kullani ha espresso entusiasmo per questa nuova avventura: “La chiamata di David Ceppi e l’opportunità di giocare nella massima serie sono state una motivazione enorme. È stata una scelta facile. Sono pronto a scendere in campo e difendere questa maglia”.

Nonostante la giovane età, Kullani ha già maturato esperienza in diversi contesti e si è subito ambientato bene nel nuovo spogliatoio: “L’impatto con l’ambiente è stato positivo. I ragazzi mi hanno accolto benissimo, società e lo staff sono stati disponibili fin dal primo momento. Li ringrazio tutti. Ho grande fiducia per il futuro”.

Infine, un messaggio diretto ai tifosi, chiamati a sostenere la squadra nella battaglia per la permanenza in Serie A: “Abbiamo bisogno di voi per raggiungere il nostro obiettivo. Ci vediamo al PalaScaloria!”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author