Futsal A2/M Élite, New Taranto: sfida decisiva in Coppa Italia con Futura

Nel pomeriggio di sabato 1° febbraio, la New Taranto Calcio a 5 torna in campo al PalaMazzola per un match decisivo: il Primo Turno della Coppa Italia A2 Élite. Alle 15.00, la formazione ionica ospiterà la Polisportiva Futura in una sfida da dentro o fuori, con l’obiettivo di strappare il pass per il turno successivo.

Dopo il pareggio (2-2) sul difficile campo dell’Academy Pescara, il team tarantino, guidato temporaneamente da mister Tomassini, punta a tornare alla vittoria, contando anche sul supporto del pubblico amico. Il confronto con la Futura si preannuncia equilibrato: in campionato, a dicembre, le due squadre si erano già affrontate in riva allo Ionio, chiudendo ancora sul 2-2.

La New Taranto, quarta testa di serie del torneo, dovrà vedersela con una Futura in gran forma, attualmente seconda in classifica con 25 punti e reduce dall’aggancio all’Itria nell’ultimo turno di campionato. I calabresi possono contare sull’esperienza di Honorio, Pizetta, Scopelliti e Minnella, giocatori di assoluto valore per la categoria.

La sfida si disputerà sui 40 minuti regolamentari e, in caso di parità, si andrà ai tempi supplementari. Se l’equilibrio dovesse persistere, a passare il turno sarebbe la New Taranto, grazie alla migliore posizione ottenuta nella prima parte della stagione.

Alla vigilia del match, il giocatore tarantino Salvatore Di Pietro ha suonato la carica: «Con Pescara abbiamo ottenuto un pareggio importante, dimostrando carattere nel recuperare la partita. Adesso siamo concentrati sulla Coppa: sarà una sfida complicata contro un’avversaria esperta, ma vogliamo passare il turno e daremo il massimo».

A dirigere l’incontro Domenico Di Donato di Merano e Diego Loris Mitri di Albano Laziale, con Luigi Musci di Molfetta al cronometro. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

Il pubblico del PalaMazzola è chiamato a fare la differenza: il supporto dei tifosi potrebbe rivelarsi fondamentale per trascinare la New Taranto verso il secondo turno della competizione.

