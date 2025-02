Futsal B/F, WFC Grottaglie: coach Bommino si dimette

GROTTAGLIE – La WFC Grottaglie ha annunciato le dimissioni dell’allenatore Angelo Bommino. Il club biancoazzurro ha ringraziato il tecnico per il lavoro svolto, augurandogli il meglio per il futuro professionale. Intanto, la società è già al lavoro per individuare il nuovo allenatore che guiderà la squadra nella prossima fase della stagione.

