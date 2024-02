Futsal C1/M, Azzurri Conversano si arrendono al Cinico Bisceglie

Gli Azzurri Conversano incappano nella decima sconfitta stagionale nella ventunesima giornata del massimo campionato regionale di calcio a 5.

Gli uomini del patron Mino De Girolamo cadono presso il Pala Cosmai di Bisceglie al cospetto dei padroni di casa del Futbol Cinco e non riescono a dare continuità al successo ottenuto nell’ultimo turno contro il Futsal Byre Ruvo.

LA GARA – Senza Masi, Lemonache e D’Alessandro, mister Chiaffarato si affida inizialmente a Tasso, Detomaso, Gutierrez, Mastrangelo e Caradonna, mentre sul fronte opposto ci sono Di Piliato, L’Erario, D’Elia, Sinigaglia e Uva.

La gara è subito bella e avvincente con Caradonna da una parte e L’Erario dall’altra si prendono la scena nel primo tempo. Il numero 10 azzurro e il numero 77 neroazzurro sono protagonisti di un personalissimo botta e risposta che fissa il parziale sul 3-3 quando manca circa un minuto al termine del primo tempo.

Ma prima dell’intervallo è un altro conversanese a salire in cattedra e a realizzare la rete che permette agli ospiti di andare al riposo in vantaggio: so tratta di Mastrangelo che, a quaranta secondi dal rientro negli spogliatoi, firma il nuovo sorpasso degli Azzurri.

Nella ripresa i due tecnici confermato in avvio gli stessi quintetti iniziali del primo tempo, ma l’epilogo è completamente diverso. Il Futbol Cinco si presenta in campo con uno spirito completamente diverso che sorprende in toto la formazione ospite.

E’ sempre L’Erario in casa biscegliese a suonare la carica e a sigliare al minuto numero uno e al minuto numero 5 le marcature che consentono ai locali di portarsi sul 5-4 in proprio favore. A questo punto ci si aspetta la pronta risposta conversanese, ma la doccia fredda in casa azzurra arriva al 10° minuto con l’espulsione di Tasso per un tocco di braccio fuori area.

La banda di Chiaffarato resiste con l’uomo in meno anche se, archiviati i due minuti di inferiorità numerica, fatica a rendersi pericolosa in attacco. Ad approfittarne così sono i padroni di casa che allungano con la rete di La Notte e con al tripletta di Sinigaglia, mentre per gli Azzurri ci sono il guizzo di Gutierrez e un autogol a rendere meno pesante il punteggio.

Al PalaCosmai, dunque, finisce 9-6 per il Futbol Cinco Bisceglie che torna a sperare in quella stessa salvezza che per il Conversano è ancora tutta da conquistare.

Futbol Cinco Bisceglie – Azzurri Conversano 9-6 (p.t. 3-4)

Futbol Cinco Bisceglie: Di Pilato, Uva, Dello Russo, De Cillis, Sinigaglia, Cosmai, De Chirico, Montarone, La Notte, D’Elia, L’Erario, Di Molfetta. All.: Emiliano Maiello.

Azzurri Conversano: Tasso, Caprio, Bientinesi, D’Ecclesiis, Mastrangelo, Murro, Gutierrez, Detomaso, Gjuzi, Caradonna, Cannone, Resta. All.: Francesco Chiaffarato.

