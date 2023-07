Futsal C1/M: Azzurri Conversano, Chiaffarato nuovo allenatore

Francesco Chiaffarato è il nuovo allenatore degli Azzurri Conversano. Il tecnico conversanese raccoglie l’eredità di Gianpiero Giliberti e torna alla guida della formazione del presidente Mino De Girolamo dopo ben sette anni, nel corso dei quali ha guidato compagini importanti quali Giovinazzo, Noicattaro, Rutigliano, Castellana e Capurso togliendosi soddisfazioni sui più importanti palcoscenici nazionali.

Un nuovo progetto tecnico per il team azzurro che parteciperà al prossimo campionato regionale di Serie C1 con l’obiettivo di recitare il ruolo di outsider puntando e facendo crescere i giovani calcettisti locali. E a proposito di crescita e di settore giovanile, Chiaffarato sarà anche il supervisore di tutto il vivaio, una sorta di Direttore Tecnico, e coordinerà, in collaborazione con tutti i vari tecnici, le attività della scuola calcio.

Al momento, l’ormai ex tecnico del Capurso è alle prese con la composizione della rosa della prima squadra. Negli ultimi giorni si è tenuto un confronto tra il presidente De Girolamo, il direttore generale Fanelli, il direttore sportivo Dibello, il segretario De Marinis e lo stesso mister Chiaffarato: l’esito è stato proficuo per porre le basi.

Nelle prossime ore saranno annunciati i primi innesti di una rosa che, rispetto alla scorsa stagione, dovrà fare a meno, per diverse ragioni, di Montrone, Pascale, Sibilia, Pedone, Renna, Ciavarella, Aiuto, Novelli, Bratta, Corona, Achille e Lemonache. A loro il ringraziamento sincero del presidente De Girolamo per l’impegno profuso nel corso della permanenza in azzurro e l’augurio per un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni.

