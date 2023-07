Futsal A2/F: Un tecnico vincente per la WFC Grottaglie

Un tecnico vincente per la WFC Grottaglie: Michele Pannarale, che nel 2019-20 ha conquistato la promozione in serie A con la Dona Five Fasano mentre nel 2020-21 ha portato Bitonto dalla Serie A2 alla A Elite vincendo anche la Coppa Italia.

L’allenatore pugliese intraprende la nuova avventura con entusiasmo, presentandosi così alla piazza grottagliese: “Cosa mi ha spinto a sposare questo progetto? Beh, tranquillità e disponibilità che la società mi ha trasmesso, sposa il mio modo di pensare e interpretare questo sport: tutto ciò mi permette di ripartire nel migliore dei modi”.

OBIETTIVI: “Non mi pongo obiettivi, con la società non ce ne siamo posti perché saranno una conseguenza di come lavoreremo e ci divertiremo”.

PANNARALE: “Nel futsal femminile ho disputato quattro campionati ottenendo tre promozioni in Serie A Elite e una Coppa Italia Nazionale di A2 con il Bitonto. In quello maschile ho allenato in C1 a Ruvo, Putignano, tre anni consecutivi a Fasano; poi il Real Matera, due stagioni la Rappresentativa Pugliese (campione d’Italia) per poi tornare in A2 a Fasano e in B a Putignano. La mia ultima esperienza nel maschile risale alla stagione 2017-18, in C1 con l’Olimpique Ostuni”.

MESSAGGIO: “Alla città di Grottaglie chiedo di seguirci perché insieme ci divertiremo e potremo essere più forti”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp