Futsal C/F, il Real Statte scivola a Bitonto

Brutta sconfitta per il Real Statte che cade per quattro a tre contro il Futura Bitonto. Un ko inaspettato e una prestazione non bellissima da parte delle ragazze guidate da Concetta Labonia. La formazione di casa va in vantaggio con Buono che riesce a segnare al settimo e al tredicesimo minuto. Ci pensano prima De Leonardis ad accorciare le distanze; Convertino sul rigore trova il gol del pareggio.

Nella ripresa, però, prima Romito al terzo e poi Spano, al sedicesimo, permettono alla formazione bitontina di allungare nel punteggio. A nulla serve il gol di Delli Ponti al ventiduesimo per accorciare le distanze. Adesso per la formazione ionica sicuramente ci sarà da lavorare, così come il tecnico Concetta Labonia ha voluto ribadire alla fine della partita e all’inizio della settimana di lavoro. “Rispetto alle altre gare è stato fatto un passo indietro, una prestazione brutta che dobbiamo dimenticare e cercare di lavorare al meglio per poter riprendere il cammino che è stato bruscamente interrotto nella gara di Bitonto”.

