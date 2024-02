Futsal A2/M, colpo Audace Monopoli: ingaggiato Luca Leggiero

La Kredias Audace Monopoli ha acquisito i diritti alle prestazioni sportive del laterale Luca Leggiero.

Monopolitano doc, classe 1984, dopo aver mosso i suoi primi passi nel futsal nel 2004 con la maglia della Virtus Monopoli, con cui ha raggiunto la promozione in Serie B, passa nel 2011 allo Sport Five Putignano, nella massima serie, guadagnandosi anche una convocazione con la maglia della nazionale nel novembre 2012 conquistando la medaglia di bronzo ai mondiali in Thailandia.

Nel dicembre 2012 approda al Pescara, sempre in Serie A, dove si rende protagonista indiscusso per diverse stagioni. Nel biennio 2014-15 Leggiero raggiunge l’apice della sua carriera, con la conquista a febbraio 2014 del titolo di campione d’Europa con la maglia dell’Italia ai campionati Europei in Belgio e quella di Campione d’Italia a giugno 2015.

Dopo l’esperienza di Pescara, dove il monopolitano ha conquistato anche due Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, Leggiero gioca una stagione sempre in A con la maglia del Futsal Cisternino, passando nel 2018 in A2 alla Virtus Rutigliano fino all’ultima esperienza in A2 e A2 Elite nel Bulldog Capurso, rendendosi sempre assoluto protagonista.

Leggiero torna dunque a casa, portando un banco di esperienza internazionale a disposizione dei suoi nuovi compagni e di mister Giacovazzo. Il presidente D’Arienzo con questo colpo di fine mercato afferma la continua crescita della compagine gialloblu, verso lidi sempre più prestigiosi.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author