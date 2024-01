Futsal B/M, Castellana: Stefano Achille colpo last minute

Riprende il cammino del Castellana C5 nel campionato nazionale di Serie B. Sabato pomeriggio, i riflettori saranno puntati sul palazzetto “Angelo Intini” di Noci dove gli uomini del presidente Mazzarisi riceveranno la visita del Bernalda Futsal, temibile compagine lucana settima in classifica con un solo punto in meno rispetto ai biancoblu.

Dopo il formidabile exploit in casa del Latiano, il 2024 di Satalino e compagni si apre con un altro impegno molto complicato anche se gli uomini di mister Rotondo hanno già dimostrato in questo primo scorcio di stagione di potersela giocare contro chiunque se scendono in campo concentrati e determinati.

Concentrazione e determinazione è proprio ciò che il tecnico di Conversano chiede ai suoi ragazzi, in primis a Loconte e Locafaro, nuovi acquisti già disponibili nell’ultimo turno del 2023, e soprattutto a Stefano Achille, ultimo colpo della sessione invernale del mercato.

”Sappiamo che sarà un match molto difficile e combattuto – esordisce Giandonato Loconte –. Dobbiamo essere bravi a lasciarci alle spalle la vittoria con il Latiano e a concentrarci solo ed esclusivamente sul Bernalda. Pensando partita per partita possiamo davvero toglierci delle belle soddisfazioni”.

Gli fa eco anche Emanuele Locafaro: “Il successo di Brindisi ha rappresentato l’esaltazione di un gruppo compatto e coeso. Anche se ne faccio parte da poche settimane, posso confermare che senza queste caratteristiche è quasi impossibile andare ad espugnare un campo così difficile”.

Infine prime parole da giocatore del Castellana C5 anche per Stefano Achille: “Sono davvero contento di entrare a far parte di questa società e di tornare a giocare in un torneo nazionale. Voglio subito mettermi a disposizione di mister e compagni per aiutare squadra e società a raggiungere gli obiettivi prefissati”.

Al PalaIntini di Noci dirigono l’incontro Federica Grasso della sezione di Caserta e Massimo Albano Strucco della sezione di Napoli. Al cronometro Domenico Rescina di Bari. Fischio d’inizio alle ore 16.

