Futsal B/M, Bernalda: Grossi ‘Ci siamo ricaricati’

“Ci dispiace molto per la partita con la Diaz Bisceglie”. Con queste parole esordisce Giuseppe Grossi, uno dei veterani del Bernalda Futsal parlando della bruciante sconfitta prenatalizia con la capolista. “Siamo stati sfortunati – prosegue Grossi -, ma anche meno bravi rispetto a loro a finalizzare le numerose palle gol che abbiamo avuto. A ogni buon conto, la partita col Bisceglie ci ha fornito l’ulteriore consapevolezza che possiamo giocarcela con ogni avversario. E’ stato un vero peccato non strappare punti alla capolista perché ci avrebbe permesso di arrivare alla partita con Castellana forti di sei risultati utili consecutivi. La sconfitta comunque non deve abbatterci”.

A proposito dell’impegno che vedrà, sabato 6 gennaio, i ragazzi di Volpini fronteggiare Castellana, Grossi afferma: “Incontreremo una squadra formata da calciatori d’esperienza, molti li conosciamo per averli affrontati anche in passato, di sicuro sarà una trasferta ostica. Sarà la prima di 5 trasferte consecutive nelle quali per ottenere dei risultati positivi dovremo mettere in campo il 200%. Purtroppo giocare fuori casa è sempre complicato ma noi dovremmo affrontare queste gare con la mentalità giusta. Questa pausa natalizia ci è servita per ricaricare le batterie e dobbiamo essere concentratissimi nell’affrontare una squadra che come noi lotta per la zona play off e ci darà molto filo da torcere”.

Siamo quasi al “giro di boa” del campionato e sabato prossimo andrà in scena l’ultima del girone d’andata, sugli obiettivi da raggiungere il laterale bernaldese ha le idee chiare: “Affronteremo l’ultima gara del girone d’andata, il nostro primo obiettivo è la salvezza e poi vedremo… Inutile nascondersi, ci piacerebbe raggiungere i play off e la qualificazione alla Coppa anche nella consapevolezza che sarà difficile. Tutto è possibile, dobbiamo rimanere uniti sfruttando il calore e la passione del nostro impagabile pubblico! Il mio bilancio della prima parte del torneo? Non sono mai soddisfatto sia dal punto di vista personale che di squadra perchè si può sempre migliorare. Abbiamo la consapevolezza di essere una buona squadra malgrado la giovane età. A volte in alcune gare siamo stati sfortunati e in altre circostanze abbiamo peccato d’inesperienza. In ogni caso come squadra siamo un bel gruppo e a fine stagione tirerò le somme anche riguardo al mio bilancio personale…Voglio lottare per conquistare la Coppa e i play off!”

