Futsal B/M, Castellana ritrova il sorriso con una manita al Maschito

Torna al successo il Castellana C5 al termine di una settimana ricca di appuntamenti tra campionato e Coppa Italia.

Nella quattordicesima giornata del campionato nazionale di Serie B (gir. G), gli uomini del presidente Domenico Mazzarisi superano di slancio l’ostacolo Maschito e archiviano definitivamente i ko rimediati contro il Noci e la Diaz Bisceglie, quest’ultimo dopo i supplementari e costato l’eliminazione dalla Coppa.

Sul gommato del PalaLagravinese di Sammichele di Bari il match si chiude con il punteggio di 5-2 per i padroni di casa che, dopo l’iniziale vantaggio lucano, pareggiano prima dell’intervallo e nel secondo tempo timbrano sorpasso e definitivo allungo.

LA GARA – Mister Andrea Rotondo è orfano di Ritorno e Grieco, entrambi squalificati dopo le rispettive espulsioni di Noci, e manda in campo il giovane Mancini insieme a Satalino, Lacarbonara, Vitto e Chiantera, mentre il fanalino di coda Maschito schiera Coscia, Ferrenti, Bochicchio, Cuviello e Fimmano. Buon avvio da parte del Castellana che crea subito scompiglio dalle parti della difesa ospite.

Nei primi minuti di gioco ci provano Satalino e due volte Chiantera, ma Antonio Coscia risponde presente difendendo alla grande la propria porta. Il Maschito, però, non sta a guardare e con il passare dei minuto acquisisce fiducia e si fa vedere dalle parti di Mancini. L’estremo castellanese è bravo su Mattia Coscia e Cuviello, ma nulla può sul perfetto pallonetto di Bochicchio che al minuto 8 manda avanti i suoi.

Per i bianco-blu una doccia freddissima anche perché pochi istanti prima Lacatena era andato ad un passo dal gol spedendo al lato da pochi metri. Sulle ali dell’entusiasmo gli ospiti cercano di cavalcare l’inerzia favorevole della partita e al 16’ sfiorano addirittura il raddoppio con Fimmano. La risposta del Castellana arriva sul finire di frazione. Lacatena e Vitto suonano la carica per i padroni di casa testando ancora i riflessi di Antonio Coscia il quale deve arrendersi ad un minuto dal riposo sulla conclusione dello stesso Lacatena che termina la propria corsa in fondo al sacco. All’intervallo, dunque, il parziale è di 1-1.

Nella ripresa pronti via e il Castellana azzanna il match, malgrado la prima occasione porti la firma di Bochicchio il cui pallonetto si spegne sul fondo. Tra il minuto 2 ed il minuto 5 sale in cattedra Roberto Vitto che prima insacca a porta vuota dopo l’ennesima parata di Coscia su Chiantera, e poi si mette in proprio liberando un sinistro forte e preciso che non lascia scampo all’estremo ospite. Sul punteggio di 3-1 i locali affondano i colpi: Pedone colpisce il palo al 10’, mentre Achille e Chiantera al minuto 15 siglano nel giro di pochi secondi le reti che fissano il risultato sul momentaneo 5-1.

Gara chiusa? Di fatto sì, anche se il Maschito non demorde fino alla fine impegnando sia Mancini, sia il subentrato Guglielmi, e realizzando prima del triplice fischio di chiusura, il gol del definitivo 5-2 siglato da Gammone. Per il Castellana, dunque, tre punti fondamentali per il prosieguo della stagione ed anche per una classifica che adesso vede la banda di Ritorno quarta in solitaria a tre punti dalla terza piazza occupata dal Senise. Sabato prossimo il torneo di Serie B osserverà un turno di riposo, il cammino riprenderà il 10 febbraio in occasione della trasferta in casa del Mirto.

Castellana C5 – Maschito 5-2 (p.t. 1-1)

Castellana: Mancini, Satalino, Chiantera, Lacatena, Locafaro, Laselva, Vitto, Achille, Loconte, Lacarbonara, Pedone, Guglielmi.

Maschito: Coscia A., Ferrenti, Coscia M., Bochicchio, Cuviello, Sciascia, Facciuto, Gammone, Telesca, Fimmano.