Tennis, Sinner vince gli Australian Open ed entra nella storia

Jannik Sinner ha sconfitto il russo Daniil Medvedev in 5 set (3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3) nella finale dell’Australian Open 2024, ottenendo il suo primo Slam. È un risultato storico per il 21enne altoatesino, terzo italiano a trionfare in uno dei quattro tornei maschili più importanti dopo Pietrangeli e Panatta. Sinner ha interrotto un digiuno che durava da 48 anni, dal successo proprio di Panatta al Roland Garros del 1976. La vittoria è giunta dopo una rimonta epica, da 0-2 a 3-2, sfruttando la sua brillantezza fisica nel quinto set. Mai nessun italiano si era imposto a Melbourne: per Jannik è l’11° trionfo della carriera, sicuramente il più importante.

