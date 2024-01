Futsal B/M, Bernalda crolla sotto i colpi del Latiano

Troppo fragile il Bernalda Futsal, gravato dalla pesante assenza per un leggero infortunio del capitano Mario Gallitelli, per impensierire il pugnace Latiano che vince con il punteggio di 6-1, la gara disputata alla Palestra “Leonardo Da Vinci” di Brindisi.

I pugliesi incanalano l’incontro già dai primi minuti del match chiudendo il primo tempo in vantaggio per 4-1 e nella ripresa riescono a contenere gli assalti di Grossi e compagni che palesano le amnesie difensive già emerse nelle ultime gare.

Cronaca. Il tecnico Volpini schiera il seguente quintetto iniziale: De Pizzo, Laurenzana, D’Onofrio, Grossi, Benedetto. Sul fronte opposto il Latiano con: Barbensi, Lisi, Prestileo, Lacatena e Penacorveira.

Il Latiano subito pericoloso con Prestileo, De Pizzo riesce a sventare la minaccia; i lucani rispondono con una conclusione di Laurenzana sulla quale Benedetto manca il tap-in vincente. Il Latiano riesce a sbloccare la gara con Penacorveira abile a sfruttare un’indecisione difensiva bernaldese per griffare 1-0. Il Bernalda reagisce: gli ospiti recuperano palla e Grossi con un tiro teso scheggia il palo.

La partita vive di rapidi ribaltamenti di fronte: colpo di testa di Elia, deviato da Grossi, De Pizzo compie il miracolo evitando la capitolazione deviando sul palo. In pochi minuti il Latiano allunga prima con la punizione di Lacatena per il 2-0 e, poco dopo, con la stoccata di Lisi per il 3-0. Il Bernalda ci prova su punizione con Laurenzana, Barbensi riesce a bloccare. Dall’altra parte i pugliesi pericolosi con Penacorveira, De Pizzo non si lascia ingannare dal pallonetto dell’avversario.

Il Bernalda ha un sussulto in chiusura di frazione: punizione di Carella respinta sulla linea da Lisi, sulla sfera si avventa lo stesso Carella che mette oltre la traversa. La rete bernaldese è solo rimandata: Grossi recupera palla, chiude il triangolo con Sali e insacca per il 3-1. Il Latiano, però, riesce a sfruttare l’ennesima disattenzione difensiva dei rossoblu per andare ancora in gol con Prestileo per il 4-1, risultato con il quale le squadre vanno al riposo.

Nalla ripresa i padroni di casa sono pericolosi con Prestileo, De Pizzo riesce a deviare ma i pugliesi, poco dopo, allungano ancora grazie a Penacorveira che riesce a sfruttare l’ennesima indecisione della difesa bernaldese per battere De Pizzo per il 5-1. Il Bernalda ci prova dalla distanza con le conclusioni fuori misura di D’Onofrio e Laurenzana mentre da parte sua il Latiano “litiga” con i legni della porta bernaldese e non riesce a sfruttare l’ennesima disattenzione della difesa rossoblu.

Il Latiano sfiora la sesta rete: cross di Elia per Prestileo ma Carella salva sulla linea; sul fronte opposto Sali impegna Barbensi. I locali chiamano in causa nuovamente De Pizzo con Lisi; negli ultimi 6 minuti di gara il tecnico Volpini si gioca la carta del quinto di movimento (Sali) ma sono i padroni di casa a passare ancora con Penacorveira per il 6-1 finale.

LATIANO-BERNALDA 6-1

Marcatori: 3’ p.t. Penacorveira (L); 5’ p.t. Lacatena (L); 5:42’ p.t. Lisi (L), 18:19’ p.t. Grossi (B), 19:25 p.t. Prestileo (L), 2:00 s.t. Penacorveira (L), 16:40 s.t. Penacorveira (L).

FOOTBALL LATIANO: 1) Costantini Antonio, 22) Barbensi, 24) Lacatena, 9) Galeano, 7) Elia, 17) Molfetta, 99) Costantini Giuseppe, 5) Conte, 11) Vitale, 4) Lisi, 16) Prestileo, 10)Penacorveira. All. Galeano.

BERNALDA FUTSAL: 4)Laurenzana 5) Sali, 6)Eletto, 7) D’Onofrio, 8) Iannuziello 9) Carella 11) Grossi, 12) De Pizzo, 15) Di Giorgio, 24) Di Giorgio, 99) Benedetto. All. Volpini.

Arbitri: 1^ Ujkaj di Foligno, 2^ Gammaro di Rossano cronometrista: Spedicato di Lecce.

Ammoniti: Elia (L), Lacatena (L), Laurenzana (B).

Espulso: nessuno.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author