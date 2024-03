Futsal B/M, Castellana C5: countdown in vista del ritorno in campo

Mirino puntato sulla ripresa del campionato per il Castellana C5. Manca poco più di una settimana al ritorno in campo, ma in casa bianco-blu è tempo di tornare a fare sul serio dopo qualche giorno di riposo concesso dallo staff tecnico al fine di staccare un po’ la spina e ricaricare le batterie in vista del rush finale della stagione.

In attesa di poter riabbracciare il “Pala Valle d’Itria”, in settimana gli uomini del presidente Domenico Mazzarisi si sono regolarmente allenati spostandosi tra Sammichele e Putignano, e preparando con il solito entusiasmo e spirito di gruppo il test amichevole in programma sabato contro il Thuriae, la compagine guidata da Francesco Masi che si sta ben destreggiando nel campionato regionale di serie C2 dove attualmente occupa la quarta posizione.

Per mister Andrea Rotondo sarà l’occasione giusta per valutare lo stato di salute dei suoi ragazzi e per cominciare a mettere in pratica le strategie da adottare il 6 aprile prossimo in occasione del match casalingo con il Latiano.

Congelata la qualificazione agli spareggi promozione, le ultime due giornate di regular season saranno importanti per consolidare la terza posizione in classifica che consentirebbe di giocare in casa il match di ritorno del primo turno playoff.

Playoff che, invece, sono ormai imminenti per la compagine Under 19. Domenica 7 aprile, la banda di mister Cervellera affronterà nel primo turno l’Itria Football Club con il match che si disputerà in gara unica presso il PalaTodisco di Cisternino.

Archiviata in maniera autorevole la stagione regolare, dunque, i giovani bianco-blu dovranno affrontare un avversario rognoso anche se l’ultimo precedente del 10 marzo scorso ha sorriso ai castellanesi che, grazie alla splendida tripletta di Michele Laselva si imposero in terra citranese con il risultato di 3-2 condannando di fatto i giallorossoblu all’unica sconfitta in campionato.

