Futsal B/M: Bernalda, Volpini ‘Ritorno di Gallitelli ha generato entusiasmo’

Il ritorno in maglia rossoblu del capitano Mario Gallitelli è stato foriero di vittoria con il Noci. Proprio sulla gara di sabato scorso e sul rientro a Bernalda di “Super Mario” è iniziata la “chiacchierata” con il tecnico dei lucani Marcio Volpini: “Abbiamo giocato davvero bene. L’arrivo di Mario Gallitelli ha offerto molto alla nostra squadra dal punto di vista tecnico e tattico, sia in difesa che in attacco soprattutto Mario è importante sotto l’aspetto umano perché a livello comportamentale è un esempio per tutti visto che è sempre disponibile a sacrificarsi per la squadra, questo aspetto è fondamentale. Il suo arrivo ha portato entusiasmo in tutta la città e all’interno dello spogliatoio, tra l’altro in questi due anni lontano da Bernalda ha affinato le sue qualità tecnico-tattiche, è un calciatore umile che lotta su ogni pallone e si sacrifica per la squadra, diciamo pure che incarna la figura del capitano. Abbiamo avuto questa grande occasione che ci è capitata nel futsal mercato per farlo ritornare a casa e siamo davvero felici di riaverlo con noi. L’addio di Sviercoski? Sono cose che accadono, gli auguriamo il meglio per il prosieguo della stagione e soprattutto lo ringrazio per quello che ha fatto per noi”.

Nella partita con il Noci altri elementi si sono messi in luce riconfermando le buone impressioni destate in questo primo scorcio di torneo: l’esperto bucaniere d’area Luciano Benedetto, il giovane ma già autorevole laterale Simone Laurenzana e il talentuoso portiere Giovanni Brescia. Mister Volpini inizia spendendo parole d’elogio per il navigato Benedetto: “Luciano sta crescendo ad ogni allenamento e partita sta capendo meglio il gioco in particolare sotto l’aspetto tattico e sono convinto che continuerà a migliorare. Questa sua crescita è importante per lui e per la squadra, ci sta dando una grossa mano!”.

Il tecnico brasiliano prosegue parlando di Laurenzana: “Simone è un ragazzo che però ha già una grande responsabilità. Gli do tanto minutaggio e lui rappresenta tanto per la squadra e può essere un esempio per gli altri. Lui sta portando avanti giorno per giorno questa transizione dal giovane calciatore all’atleta più maturo. Simone ha ampi margini di miglioramento e lo reputo un grandissimo giocatore. Ha un bellissimo percorso davanti a lui!”.

Dulcis in fundo il pensiero del trainer del Bernalda per Brescia: “Giovanni giocava da pivot poi da un paio di anni ha scelto di cambiare ruolo. Ha tutta l’esplosività della gioventù, lui è un ragazzo molto serio e dedito al lavoro, tra l’altro è il capitano della nostra formazione Under 19. Ha una mentalità vincente e si allena duramente, ora inizia a raccogliere i frutti del suo lavoro e credo che crescerà ancora molto”.

Dopo la vittoria di sabato scorso, il Bernalda Futsal si recherà sul campo del Maschito, attuale fanalino di coda del girone, a tale riguardo Volpini tiene “alta la guardia”: “Non possiamo sottovalutare nessuno perché abbiamo già vissuto sulla nostra pelle dei brutti momenti in questa stagione; dobbiamo avere l’approccio giusto come in tutte le partite e non guardare i punti che hanno attualmente in nostri avversari perché Maschito ha tanta fame e l’esigenza di conquistare punti per muovere la classifica. Questo è un campionato molto equilibrato e da parte nostra dobbiamo continuare il nostro percorso di crescita dando continuità ai risultati senza mai sottovalutare l’avversario di turno credendo che la partita sia vinta prima d’iniziarla. Stiamo lavorando sodo e forte in settimana per andare a Maschito con la convinzione di disputare una buona gara anche noi abbiamo bisogno di punti e abbiamo il dovere di dare il massimo in ogni partita”.

