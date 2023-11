Triathlon: epilogo in bellezza per la Puglia col Duathlon del Levante

È calato il sipario sull’intensa e gratificante stagione agonistica del triathlon pugliese. L’Autodromo del Levante di Binetto ha ospitato la prima edizione del “Duathlon del Levante”, valevole quale ultima tappa del circuito #racehard Coppa Puglia. Patrocinata dal Comitato Regionale FITri presieduto da Antonio Tondi, la gara impeccabilmente organizzata dalla Netium Giovinazzo (appartenente alla FITri e che si fregia della qualifica di Scuola Federale) con la collaborazione del Team Oroverde Bitonto (realtà affiliata alla FederCiclismo) ha visto misurarsi oltre cento specialisti distribuiti nelle diverse categorie in rappresentanza di una ventina di società del panorama pugliese e campano. Gli atleti delle categorie Senior e Master si sono cimentati sulle distanze del duathlon sprint (primi 5 chilometri di corsa seguiti dalla frazione intermedia di 20 chilometri di ciclismo e dall’ultimo tratto di 2,5 chilometri ancora di podismo), con distanze ovviamente ridotte per le fasce giovanili e promozionali (Kids).

La classifica assoluta maschile ha visto l’affermazione dell’esperto Alessandro Cazzolla (Pol.va Amici di Marco), abile a precedere sul traguardo Francesco Quarato (Triathlon Taranto) dopo un avvincente duello, mentre sul terzo gradino del podio è salito Ferdinando Bossis (Netium). In campo femminile, invece, si è imposta Rosa Rella (TT Altamura) dinanzi a Stefania Antonaci (Acquamarina Palese) e Chiara Morgese (Cus Bari). Ecco, inoltre, i vincitori nelle varie categorie: maschili M1 Vincenzo Perricci (Atletica Monopoli), M2 Franco Mannese (Cus Bari), M3 Ivano Antelmi (Acquamarina Palese), M4 Giuliano Valente – Muscatiello (Triathlon Manfredonia), M5 Pietro Grimaldi (Triathlon Taranto), M6 Michele Vitacca, M7 Salvatore Tarantini (Triathlon Manfredonia), S2 Ferdinando Bossis (Netium), S3 Luigi Antonucci (Athletic Terni), S4 Alessandro Cazzolla (Pol.va Amici di Marco); femminili M1 Rosa Rella (TT Altamura), M2 Chiara Morgese (Cus Bari), M3 Milena Santoro (Salento Tri Enjoy).

Per quanto attiene le gare giovanili, invece, en-plein di vittorie per la Netium Giovinazzo con Antonio Sblendorio e Vittoria Foglio (cat. Ragazzi), Sabino De Palma e Matilde Depalma (Youth A), Giorgia Abbatantuono (Youth B). In gara anche Cuccioli, MiniCuccioli ed Esordienti maschili e femminili.

Nella bacheca del Cus Bari, infine, il prestigioso trofeo del circuito #racehard Coppa Puglia. La società del capoluogo ha primeggiato in graduatoria con 7154 precedendo nell’ordine Acquamarina Palese (7106), Triathlon Taranto (5670) e FitCenterTT Bisceglie (4180).

