Vela: CV Bari, Ferrarese in 49er con Chistè sfiora il pass olimpico

“È stata la nostra miglior regata in classe olimpica, non c’erano italiani in Medal race (top 10 n.d.r.) nel 49er in un mondiale o europeo già da alcuni anni. Il nostro è il miglior risultato italiano 49er del quadriennio olimpico, e anche se siamo ovviamente dispiaciuti di aver perso lo spot per l’Italia, siamo molto molto contenti e soddisfatti di finire l’anno pre-olimpiadi con un risultato così forte” con queste parole, Simone Ferrarese, portacolori del Circolo della Vela Bari commenta il risultato dei Campionati Europei Open 2023 classe 49er a Vilamoura. Eppure sul suo viso e su quello del suo compagno di squadra Leonardo Chistè (C. Sportivo Aeronautica Militare) c’è un pizzico di amarezza.

Il vento – praticamente assente – ha infatti tirato loro uno scherzo davvero beffardo nell’ultima giornata di regate delle derive acrobatiche 49er in Portogallo. Dopo aver concluso la prima giornata al 46° posto, Simone e Leonardo sono migliorati di giorno in giorno riuscendo a selezionarsi per la Gold Race che hanno chiuso in nona posizione overall e settimi tra gli europei, qualificandosi per la Medal Race che però non si è potuta disputare per assenza di vento, cristallizzando così le classifiche e consegnando agli irlandesi Robert Dickson e Sean Waddilove la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi.

Il pass azzurro per Parigi sfuma dunque per soli 3 punti in favore dell’Irlanda e a questo punto a Simone e Leonardo rimangono ancora due possibilità per aggiudicarsi uno dei tre posti rimanenti per i giochi di Parigi 2024: il Campionato del Mondo 2024 in programma nella prima settimana di marzo a Lanzarote (Canarie-Spagna) ed infine “The Last Chance Regatta” a Hyeres (Francia) ad aprile 2024.

Rimandato all’anno prossimo l’appuntamento con il pass maschile per i Giochi Olimpici tra i 49er, adesso è tempo di rimettersi in acqua, studiare dove e come migliorare e continuare ad allenarsi.

Con i colori del Circolo della Vela Bari a Vilamoura era presente anche la giovane coppia di fratelli Seneca e Alessandro Veronelli che hanno iniziato la loro preparazione da meno di un anno e continuano ad acquisire esperienza e qualche soddisfazione concludendo al primo posto l’ultima regata di flotta di selezione alla Gold Race. “Certamente la prova in cui siamo arrivati primi è stata la prova più bella della nostra carriera. Siamo arrivati davanti ai campioni del mondo, a un timoniere di SailGp e a 4 o 5 equipaggi che hanno fatto almeno una olimpiade – commentano i fratelli Veronelli -. E c’è di più. La partecipazione a questa regata è stata utile soprattutto per il feedback che ci ha dato, per le lezioni imparate e per la grinta che ci ha costretto a tirare fuori. Ora sappiamo esattamente su cosa lavorare in futuro e ci lavoreremo!”.

