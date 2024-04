Futsal B/M, Bernalda: Grossi ‘In ognuno di noi c’è una luce diversa’

Neanche il tempo di festeggiare il raggiungimento dei playoff, dopo una strepitosa rimonta, per il Bernalda Futsal che già da sabato prossimo sarà impegnata nella doppia sfida con la Diaz Bisceglie proprio nel turno dei playoff.

Dell’attuale momento in casa rossoblu parla il capitano Giuseppe Grossi, il quale svela il “segreto” dell’inversione di tendenza in casa bernaldese che ha condotto la squadra dalla zona playout a quella playoff.

“Da Mirto, dopo lo svantaggio iniziale di 4-0, è cambiato qualcosa nella nostra squadra – afferma Grossi -. Ne ho parlato proprio la scorsa settimana con il nostro allenatore. Inoltre, è stato importante l’arrivo di Boschiggia, anche se abbiamo perso un altro elemento altrettanto importante come Gallitelli. Questo cambiamento ha rappresentato la svolta in campionato; sembra che in ognuno di noi ci sia una luce diversa, probabilmente siamo più convinti dei nostri mezzi. Ribadisco, è scattata la molla dalla partita di Mirto”.

Purtroppo, a causa dell’espulsione (per doppia ammonizione) incassata sabato scorso con il Castellana, il laterale lucano salterà la prima sfida degli spareggi play off. Grossi racconta così le due ammonizioni che hanno portato all’espulsione: “L’ho vissuta malissimo e ancora non ci credo, pago dazio per un’ingenuità! Cerco di dare sempre il massimo in campo e ci tenevo ad aiutare i miei compagni per vincere la sfida playoff che ci attende con la Diaz Bisceglie. L’espulsione può capitare, ma non in questo momento. Ho incassato la prima ammonizione perché ho commesso un fallo tattico su un avversario che aveva preso campo, magari avrei potuto accompagnarlo, ma in campo non hai molto tempo per pensare. In occasione del secondo giallo è stato furbo il mio avversario in quanto mi ha “cercato”. Nella serata di sabato ho rivisto la partita e ho notato che, nel primo tempo, quando avevamo raggiunto il bonus di 5 falli, si era creata una situazione simile, ma non ci è stato fischiato il fallo a sfavore. Rispetto il lavoro degli arbitri, purtroppo è andata così. Dopo l’espulsione non sono andato in tribuna a seguire la partita, ho preferito restare negli spogliatoi. Sono orgoglioso dei miei compagni: hanno dato l’anima e alla fine il destino ha voluto che non ci fossi io in campo, ma Luciano (Benedetto) che poi ha segnato il 3-2. Cerco di vedere sempre il lato positivo delle cose perché è brutto restare fuori in una gara così importante come quella dei playoff, soprattutto quando li raggiungi da protagonista e per giunta da capitano. Non è la prima volta che disputo i play off con il Bernalda, ma nella scorsa occasione ero un under e giocavo poco”.

Per quanto riguarda la Diaz Bisceglie, Peppe Grossi dice: “E’ un ottima squadra in lotta per vincere il campionato fino alla penultima giornata però la sconfitta contro di noi e la vittoria dell’Acri hanno compromesso la rincorsa al primato. E’ una corazzata composta da elementi validi e di spessore che hanno una lunga esperienza in questa categoria e alcuni di loro anche in categoria superiore. Si giocherà su due partite e ovviamente serviranno delle grandi prestazioni da parte nostra. Dovremo restare concentrati per tutto l’arco di entrambi i match evitando “scivoloni” come quello capitato a me contro il Castellana. Speriamo di recuperare Gallitelli, almeno per una delle due gare. Ad ogni buon conto sarà importante l’aiuto di tutti anche il mio che sto sostenendo la squadra nel corso degli allenamenti e continuerò a farlo anche durante la partita dalla tribuna. Sono convinto che disputeremo due ottime gare sperando di vincere perché questo gruppo se lo merita per quanto è riuscito a realizzare nell’ultima parte del campionato passando dalla zona play out a quella play off grazie a 6 vittorie consecutive”. Il pensiero finale è dedicato al bilancio personale della stagione: “Quest’anno il Mister ha puntato molto su di me, Laurenzana e Benedetto che è stato conosciuto dall’allenatore nel corso della stagione scorsa mentre io e Simone (Laurenzana) eravamo già noti al mister per le nostre caratteristiche in quanto ci aveva già allenati in passato, per questo ha puntato molto su di noi e penso sia stata una grande fortuna per noi. Volpini ci ha aiutato molto e personalmente queste ultime due stagioni le ricorderò sempre. Lo scorso anno è stato il mio primo da protagonista mentre quest’anno, oltre all’elevato minutaggio, sono stato investito della responsabilità della fascia da capitano. Spero ovviamente che riusciremo ad avanzare il più possibile ai play off ma a prescindere da questo, l’annata appena conclusa la ricorderò sempre. Non bisogna mai accontentarsi perché si può sempre andare oltre magari la prima parte della stagione avremmo potuto conquistare più punti che abbiamo perso banalmente in alcune partite ma alla fine sono soddisfatto”

