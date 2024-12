Futsal B/M, Bernalda: Carella suona la carica dopo il ko nel derby

Il Bernalda Futsal incassa una sconfitta da dimenticare al più presto nel derby contro il Ferrandina. Una battuta d’arresto maturata al termine di una gara intensa, giocata a ritmi elevati da entrambe le squadre. I bernaldesi, nonostante le numerose occasioni create, sono stati poco concreti sotto porta, riuscendo a segnare solo con il giovane bomber Flavio Carella.

“È stato un derby ricco di opportunità”, ha commentato Carella. “Abbiamo imposto il nostro gioco, ma quando non sfrutti le occasioni, l’avversario può punirti nel modo più inaspettato. Purtroppo, il gol è arrivato troppo tardi”.

Durante il match, il Bernalda ha spesso sfiorato il vantaggio, trovando però ostacoli nei legni e nelle ottime parate del portiere avversario. Carella, autore dell’unica rete della sua squadra, non nasconde la delusione: “Abbiamo creato molto ma anche sprecato per nostre colpe. È frustrante perché abbiamo raccolto meno di quanto seminato”.

Il giovane attaccante ha poi rivelato di aver affrontato la partita non al meglio della condizione: “La settimana del derby è stata complicata per me. Un problema alla schiena mi ha tenuto in dubbio fino all’ultimo, ma alla fine sono riuscito a dare il mio contributo, anche se non è bastato”.

Ora il Bernalda si prepara alla delicata trasferta di Carovigno, con l’obiettivo di sfatare il “tabù” delle partite esterne. Carella suona la carica: “Siamo determinati e vogliamo dimostrare il vero valore di questa squadra. Sono sicuro che possiamo dire la nostra in questo girone”.

Il riscatto passa dai tre punti: la sfida è già lanciata.

