Pallamano A/M Gold, Junior Fasano: girone di ritorno parte da Bolzano

Con il settimo posto in classifica e la qualificazione alla Final8 di Coppa Italia già in tasca, la Junior Fasano si prepara a iniziare il girone di ritorno della Serie A Gold 2024/25. La squadra scenderà in campo sabato 7 dicembre, alle ore 18, nella Palestra Gasteiner di Bolzano contro il Bozen.

La formazione altoatesina, attualmente sesta in classifica con 18 punti (8 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte), ha accumulato cinque lunghezze di vantaggio sui biancazzurri. Tuttavia, il Bozen ha dovuto far fronte a numerosi infortuni negli ultimi mesi, tanto che il tecnico Mario Sporcic è stato costretto a tornare in campo a tre anni dal suo ritiro.

All’andata, il Bozen si impose in trasferta con il punteggio di 30-31, una sconfitta che la Junior Fasano vorrà vendicare per iniziare il ritorno con il piede giusto. La squadra bolzanina punta ancora sul suo miglior marcatore, Niko Martinovic, autore di 82 reti nella prima metà della stagione.

«Messa alle spalle una meritata qualificazione alla Final8 di Coppa Italia, cominciamo il girone di ritorno con fiducia ed entusiasmo. Prima della pausa abbiamo due gare fondamentali per rafforzare la nostra posizione nelle zone alte della classifica. Dobbiamo puntare sulla semplicità e sfruttare i momenti favorevoli della partita. Quando ci riusciremo, saremo una mina vagante in grado di sorprendere chiunque», ha dichiarato coach Domenico Iaia alla vigilia della sfida.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su PallamanoTV al link https://www.youtube.com/watch?v=cwSdzHiRbps e sarà arbitrata dai signori Marcello Carrino e Stefano Pellegrino, con Daniele Bazzanella come commissario.

Il programma completo della giornata

• Teamnetwork Albatro Siracusa – Publiesse Chiaravalle

• Secchia Rubiera – Raimond Sassari

• Bozen – Junior Fasano

• Macagi Cingoli – Cassano Magnago

• Pressano – Alperia Black Devils

• Conversano – Camerano

• Sparer Eppan – Brixen

