Concluso il CorriPuglia 2024 con la Mezzamaratona di Monopoli

Domenica scorsa si è chiusa l’edizione 2024 del circuito regionale CorriPuglia con la quattordicesima “Mezzamaratona Città di Monopoli”, conosciuta anche come “Trofeo AS Labruna”. La gara nazionale di 21,097 chilometri, disputata su un percorso urbano ed extraurbano tra Monopoli e Polignano a Mare, ha rappresentato l’atto finale del più prestigioso campionato podistico pugliese.

Nonostante il maltempo che ha reso la mattinata uggiosa, l’Atletica Conversano ha schierato undici atleti: Vincenzo Comes, Niki Creatore, Mario Daniele, Vito Giannuzzi, Rino Lorusso, Giovanni Manco, Giacomo Meuli, Teresa Satalino, Modesto Scagliusi, Cosimo Sperti e Domenico Trovisi. I gialloneri si sono distinti per prestazioni solide e coraggiose sul lungo e insidioso percorso.

In evidenza Giovanni Manco, secondo nella categoria SM70, e Mario Daniele e Cosimo Sperti, rispettivamente sesto e settimo nella categoria SM75. Da applaudire anche Comes, Creatore e Meuli, che hanno idealmente completato un podio di squadra per l’Atletica Conversano.

Con il termine del CorriPuglia, l’attenzione si sposta ora sul trofeo Terra di Bari e sulle ultime tre tappe del circuito, con il debutto già domenica prossima alla dodicesima edizione della “CorriBitritto”. Le gare di Modugno e Molfetta chiuderanno il calendario, offrendo ai podisti gialloneri un’occasione perfetta per prepararsi alle festività natalizie con equilibrio e dedizione.

