Scherma, due apugliesi sul podio al Gran Prix U14 di sciabola ad Ariccia

Grande prova per la scherma pugliese al Gran Prix Under 14 “Kinder Joy of Moving” di sciabola, disputato ad Ariccia. Giuseppe Orsogna del Club Scherma Casalvecchio di Puglia, già campione italiano Maschietti, e Beatrice Melino del Circolo Schermistico Dauno hanno conquistato il terzo posto rispettivamente nelle categorie Giovanissimi e Bambine.

Orsogna ha superato agevolmente Riccardo Ciffo del Circolo Schermistico Dauno (10-1) nei trentaduesimi, Vincenzo Ammendola del Champ Napoli (10-3) nei sedicesimi, Stefano Esibini dell’Accademia Musumeci Greco di Roma (10-7) negli ottavi e Antonio Gargano del Club Scherma Roma (10-7) nei quarti. In semifinale, però, si è arreso a Francesco Guicciardi del Club Scherma Roma, futuro vincitore della gara, con il punteggio di 10-6.

Melino ha invece battuto Julienne Gerli del Club Scherma Voltri (10-4), Maddalena De Leo del Club Scherma Roma (10-7) e Azzurra Lucattini della Scherma Ariccia (10-6), prima di cedere in semifinale contro Flavia Anguillesi della Fides Livorno, che si è aggiudicata la vittoria, per 10-6.

Ottimi risultati anche per altri schermidori pugliesi: Renato Coco (Club Scherma San Severo) è quinto nei Giovanissimi, Emanuela Garofalo (Scherma Trani) quinta nelle Bambine, Simone Natale (Scherma Trani) quinto nei Maschietti e Giulia Pertosa (Circolo Schermistico Dauno) quinta tra le Ragazze. Completano i piazzamenti di rilievo Miriana Rocchetti (Scherma Trani), sesta nelle Bambine, Mario Francesco Antonio Argenio (Circolo Schermistico Dauno), settimo nei Ragazzi, e Matilde Borraccino (Scherma Trani), settima tra le Giovanissime.

Un bottino importante che conferma la crescita e il valore della scherma pugliese a livello nazionale.

