Presentata la Futsal Women’s European Champions – Bari 2024

Domenica mattina, nella suggestiva Sala Consiliare del Comune di Bari, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della Futsal Women’s European Champions – Bari 2024 Edition, che si svolgerà al Palaflorio di Bari dal 18 al 21 dicembre.

All’evento hanno partecipato Umberto Ferrini, consigliere della Divisione Calcio a 5, il Sindaco di Bitonto Francesco Paolo Ricci, l’Assessore al Turismo del Comune di Bari Pietro Petruzzelli, l’Assessora al Turismo e ai Grandi Eventi del Comune di Bitonto Dalila Cariello e il Presidente del Bitonto C5 Femminile, Silvano Intini. Un messaggio augurale è stato inviato anche dal Presidente della Divisione Calcio a 5, Stefano Castiglia, che ha sottolineato l’importanza del Bitonto come esempio virtuoso per lo sport e il turismo del Sud.

Petruzzelli, Assessore al Turismo del Comune di Bari, ha dichiarato: “Bari si conferma protagonista del futsal europeo. Eventi come questo valorizzano lo sport come attrazione turistica, portando visitatori da tutta Europa e promuovendo il nostro territorio in un periodo destagionalizzato”.

Il Sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, ha aggiunto: “Insieme ai comuni coinvolti, abbiamo creato una rete che ha reso possibile organizzare un evento di questa portata al Palaflorio, dimostrando che lo sport può diventare un motore per il turismo e la coesione territoriale”.

Dalila Cariello, Assessora di Bitonto ed ex dirigente neroverde, ha sottolineato l’importanza di questa esperienza: “Conosco i sacrifici dietro questa società. Il Bitonto merita di essere tra le stelle europee e spero che quest’unione ci porti un altro trofeo”.

Il torneo: gironi e calendario

Durante la conferenza, sono stati sorteggiati i gironi della competizione:

• Girone Bianco: Bitonto C5 (ITA), Nantes (FRA), OS Lusitanos (NED)

• Girone Rosso: Burela FS (SPA), TFSE (HUN), Rekord Bielsko-Biała (POL)

Le partite si svolgeranno dal 18 al 20 dicembre, con due gare al giorno: alle 17 e alle 20. Il 21 dicembre si terranno le finali: alle 11 la finale per il 5° posto, alle 14 quella per il 3° posto e alle 18 la sfida per il titolo europeo.

La Futsal Women’s European Champions promette di essere un evento non solo sportivo ma anche culturale e turistico, capace di portare Bari e la Puglia sotto i riflettori internazionali.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author