Futsal A2/M. Castellana in Sicilia per allungare la striscia positiva

Il Castellana C5 conclude il suo cammino esterno per l’anno solare 2024 con una trasferta impegnativa sul campo della Gear Piazza Armerina. Dopo il convincente successo nel derby pugliese con il Sammichele e un bottino di sette punti nelle ultime tre giornate, la squadra di Andrea Rotondo parte per la Sicilia con fiducia e la consapevolezza di essere sulla strada giusta. L’obiettivo è chiaro: allungare la serie positiva.

Non sarà però una partita semplice. La Gear Piazza Armerina è in un ottimo momento di forma, come dimostrano le recenti prestazioni contro avversarie di alto livello come Soverato, Ecosistem Lamezia e Bitonto. Con tre vittorie, due pareggi e una sola sconfitta nelle ultime sei gare, gli uomini di Magalhaes stanno crescendo e arrivano galvanizzati dalla prima vittoria esterna stagionale sul campo dell’Acri.

In classifica, le due squadre sono separate da un solo punto, con entrambe in lotta per un posto nei playoff in una graduatoria estremamente equilibrata. Per il Castellana, che lontano dal Pala Valle d’Itria ha raccolto finora appena un punto, serviranno concentrazione, intensità e determinazione, qualità che mister Rotondo ha saputo trasmettere alla squadra dopo un avvio complicato segnato da quattro sconfitte consecutive.

La gara si giocherà al PalaFerraro di Piazza Armerina alle ore 16. A dirigere l’incontro saranno Andrea Cattaneo di Civitavecchia e Cosimo Di Benedetto di Lamezia Terme, con Luigi Federico Barbagallo di Acireale al cronometro.

In settimana, Paolo Rotondo, capitano del Castellana, ha commentato il momento della squadra: “Il successo con Sammichele è stato importante, ha dato continuità dopo il bel pareggio di Soverato. Adesso guardiamo la classifica con un’altra prospettiva, ma sappiamo che non possiamo permetterci cali di concentrazione. Dobbiamo continuare su questa strada”.

Un banco di prova per il Castellana C5, chiamato a confermare il buon momento e a chiudere il 2024 in trasferta con un risultato positivo.

