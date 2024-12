Futsal C1/M, Azzurri Conversano: trasferta decisiva per la Coppa Italia

Gli Azzurri Conversano si preparano alla sfida contro la Futsal Andria con la consapevolezza dell’importanza del match per il prosieguo della stagione. L’ultima gara del girone di andata del massimo torneo regionale di calcio a 5 sarà determinante per definire gli accoppiamenti del primo turno di Coppa Italia e per stabilire le due squadre che accederanno direttamente ai quarti di finale.

Le recenti sconfitte contro Thuriae e Cus Foggia hanno rallentato la corsa dei conversanesi, scivolati in quinta posizione. Tuttavia, il distacco dalla vetta è di appena due punti, mantenendo aperte le speranze per raggiungere le zone alte della classifica. Per la trasferta andriese, mister Gianpiero Giliberti dovrà fare a meno dello squalificato Andrea Gentile, mentre resta in dubbio la presenza di Karim Amrani, la cui disponibilità sarà valutata poco prima del match.

Sul fronte opposto, la Futsal Andria, guidata da Roberto Chiereghin, cerca punti per migliorare l’ottavo posto attuale, frutto di quattro vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte. Nonostante un bilancio casalingo poco brillante – con una sola vittoria in cinque partite – la squadra biancazzurra si conferma avversario temibile tra le mura amiche del palasport di corso Germania.

Capitan D’Ecclesiis e compagni sono chiamati a mantenere alta la concentrazione per evitare sorprese. La partita sarà diretta dagli arbitri Antonio Bombini di Molfetta e Cosimo Damiano Vino di Barletta, che sarà anche cronometrista. Fischio d’inizio alle ore 16.

