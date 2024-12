Futsal A2/M Élite, New Taranto: obiettivo tre punti col Defender Giovinazzo

Dopo il pareggio casalingo per 4-4 contro il Laborvetro CLN Cus Molise, la New Taranto punta a ritrovare la vittoria nella 10^ giornata del campionato di Serie A2 Élite, girone B. Alle 16.00 di sabato 7 dicembre, la formazione ionica scenderà in campo al PalaPansini per affrontare il Defender Giovinazzo.

Attualmente quarta in classifica con 15 punti, la New Taranto arriva da una striscia di sei risultati utili consecutivi, frutto di quattro vittorie e due pareggi. Il tecnico Guarino, analizzando il recente pareggio contro la compagine molisana, ha dichiarato: «Subire il gol all’ultimo secondo ci ha lasciato grande rammarico. Dobbiamo migliorare nella gestione del possesso palla, evitando di lasciare agli avversari la possibilità di rimanere in partita fino alla fine».

Il Defender Giovinazzo, dal canto suo, occupa l’ottava posizione con 11 punti ottenuti grazie a tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte. La formazione biancoverde, guidata da coach Bernardo, ha ritrovato fiducia nell’ultimo turno grazie al pareggio per 3-3 contro l’Academy Pescara, dopo la sconfitta interna contro il Melilli.

Per Guarino, la sfida rappresenta un banco di prova fondamentale: «Ci aspetta una gara durissima in un ambiente molto caldo. Il Giovinazzo è una squadra preparata, con individualità di spicco, ma noi dovremo puntare sulla qualità dei nostri giocatori per creare occasioni e portare a casa i tre punti. Se vogliamo ambire a grandi traguardi, queste partite vanno vinte».

Il match sarà diretto dagli arbitri Roberto Galasso di Aprilia e Alessandro Desogus di Carbonia, con Luigi Musci di Molfetta cronometrista. Fischio d’inizio alle 16, con diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author