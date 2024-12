Futsal A2/M Élite, New Taranto e Andrè Thiago Grahl si separano

La società New Taranto Calcio a 5 annuncia la risoluzione consensuale del contratto con il pivot Andrè Thiago Grahl. Con una nota, il club rossoblù esprime “gratitudine a Grahl per l’impegno dimostrato nella prima parte della stagione e gli augura il meglio per il futuro, sia a livello personale che professionale”.

