Futsal B/F: WFC Grottaglie debutta in casa con Montesilvano

Dopo tanta attesa inizia il campionato di Serie B femminile: nel pomeriggio di domenica 15 ottobre, la WFC Grottaglie ospita al “PalaCampitelli” il Centro Storico Montesilvano per una sfida che il tecnico Michele Pannarale presenta così: “Siamo in linea con ciò che ci eravamo prefissati: ringrazio le ragazze per l’impegno e la disponibilità. Su alcuni aspetti siamo oltre le aspettative, su altri dobbiamo ancora migliorarci. Per il momento lavoriamo con un gruppo di undici/dodici elementi, compresi i tre portieri, le atlete non sono molte, ma, come si dice, poche ma buone”.

CENTRO STORICO MONTESILVANO: “In questo momento penso che l’aspetto più importante sia l’approccio, indipendentemente da chi andremo a incontrare e da come interpreteremo e metteremo in atto quello su cui abbiamo lavorato in queste quattro settimane”.

IL CAMPIONATO: “Per storicità e investimenti, il girone è stimolante: alcune squadre hanno obiettivi importanti e per gli investimenti effettuati si candidano seriamente. Lavoreremo per ridurre il più possibile il gap e toglierci soddisfazioni perché questo gruppo lo merita. Cercheremo di far innamorare e divertire i nostri tifosi, che aspettiamo numerosi già domenica”.

