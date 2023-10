Futsal C/F: Real Statte torna in campo per la prima di Coppa Puglia

Dopo l’esordio vincente in campionato, il Real Statte torna in campo per la prima di Coppa Puglia. Due weekend dedicati alla seconda competizione regionale. La gara di domenica 15 ottobre si giocherà al PalaCurtivecchi di Montemesola contro il Bitetto. Tony Marzella cambierà qualcosa negli interpreti rispetto all’esordio di campionato di lunedì scorso, anche per permettere di accumulare minuti nelle gambe a tutto il gruppo.

L’analisi dello staff rossoblù è chiara: questa fase è ancora di studio per la formazione di un gruppo che possa arrivare lontano. “Abbiamo giocato una buona gara con Polignano – spiega Concetta Labonia, assistente tecnico del Real Statte -. Tante cose sono state fatte con la giusta attenzione, altre invece potevano essere sviluppate meglio. Il lavoro di questi giorni è servito per migliorare i movimenti in campo. È giusto ricordare che questa è una squadra nuova: è stata totalmente rivoluzionata, diamo anche il giusto tempo per crescere, amalgamarsi e fare gruppo. Le gare di Coppa Puglia ci serviranno anche per trovare il ritmo partita”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp