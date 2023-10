Futsal A2/M: New Taranto, il campionato comincia Sammichele

Una nuova ed entusiasmante stagione è ormai alle porte. Il campionato di Serie A2 girone D della New Taranto C5 inizierà dal PalaLagravinese dove i rossoblù affronteranno domani pomeriggio (calcio d’inizio ore 16) il Sammichele 1922.

Una gara che rappresenterà un remake del passato campionato: entrambe le formazioni, difatti, si sono sfidate nell’ultimo torneo di Serie B e affronteranno la competizione da neopromosse. Pertanto l’obiettivo principale dei rossoblù sarà il mantenimento della categoria e, dunque, la salvezza: una volta ottenuta, la squadra del tecnico Angelo Bommino potrà provare a togliersi ulteriori soddisfazioni.

Tre volti nuovi nel team tarantino rispetto alla passata stagione: il classe ‘04 Vincenzo Novellis, cresciuto calcisticamente nel Pisticci e lo scorso anno al Real Senise in Serie B, oltre al tarantino Luigi Galeandro, classe ’98 maturato nelle giovanili di Bari, Trapani e Taranto prima di cimentarsi nel calcio a 5 con la maglia del Carovigno, e il centrale italo-brasiliano Murilo, reduce dall’esperienza positiva a Pistoia.

A presentare la sfida contro il Sammichele 1922 è il capitano della New Taranto C5 Gianluca Bottiglione: «Le sensazioni sono positive, abbiamo lavorato duramente in questo periodo per prepararci al meglio per l’esordio in campionato – afferma il giocatore dei rossoblù – la partita contro Sammichele sancirà il nostro ritorno in Serie A2: cercheremo di fare del nostro meglio per conquistare la prima vittoria in campionato. Mi aspetto una partita molto maschia, il Sammichele è una formazione neopromossa, come noi: abbiamo studiato l’avversario e siamo consapevoli della nostra forza».

Bottiglione ha le idee ben chiare: «Vogliamo vincere sin da subito e, personalmente, spero di riuscire a fornire tanti assist ai miei compagni di squadra. La salvezza sarà il primo passo ma vogliamo arrivare più in alto possibile per rendere felici i nostri tifosi e, soprattutto, il nostro presidente».

