Futsal A2/M, pareggio amaro per l’Audace Monopoli: 2-2 ad Acri

La Kredias Audace Monopoli esce con un punto dal match esterno contro il Città di Acri, ma il sapore del pareggio è amaro. Dopo aver trovato il vantaggio all’ultimo minuto con un tiro libero di Gonzalez, i padroni di casa non hanno mai smesso di lottare, segnando il gol del pari decisivo a poco più di tre secondi dal termine. Una partita non particolarmente vivace, caratterizzata da difese attente e poche occasioni da rete.

La cronaca. Dopo un inizio equilibrato, è Galindo a sbloccare il match per il Città di Acri al 4’ con un tiro su cui Caramia non può intervenire. L’Audace risponde immediatamente: Ferri, servito da Console, firma il pareggio neanche un minuto dopo. Il primo tempo scorre senza grandi emozioni, con poche azioni pericolose, eccezion fatta per il gol annullato a Console per un assist di Mendez con la palla già uscita dal campo. Si va negli spogliatoi sull’1-1.

Nella ripresa, entrambe le squadre cercano la rete del vantaggio, ma senza risultati concreti. I portieri gestiscono senza troppi problemi le poche occasioni, finché al 17’ Mendez sfiora il gol per l’Audace, mandando il tiro appena fuori. La partita sembra destinata al pareggio, ma negli ultimi istanti accade tutto: al 19’ Gonzalez trasforma un tiro libero, portando in vantaggio l’Audace. Tuttavia, quando restano solo tre secondi, Galindo segna il gol del definitivo 2-2 per il Città di Acri, con il match che si chiude subito dopo.

Un pari che lascia l’amaro in bocca alla squadra di Giacovazzo, che vede sfumare una vittoria ormai in pugno. L’Audace, ora settima in classifica con cinque punti, dovrà cercare di tornare al successo sabato prossimo nel derby contro la Castellana, vittoria che manca da tre giornate.

ACRI C5-AUDACE MONOPOLI 2-2 (1-1 p.t.)

RETI: 4’00’’ e 19’57’’ s.t. Galindo (A); 5’10’’ Ferri, 19’20’’ s.t. Gonzalez (M).

CITTÀ DI ACRI C5: Lambrè; Fiore, Arcidiacone, Perri, Gerbasi, Frassetti, Giudice, Pagliuso, Galindo, Iaquinta; Tortora, Gallo. All.: Basile.

KREDIAS AUDACE MONOPOLI: Caramia; Andriani, Leggiero, Passiatore, Gonzalez, Cascione G., Satalino, Console, Ferri, Mendez, Cristofaro; Grimaldi. All.: Giacovazzo.

Arbitri: Fabio Perez della sezione di Siracusa e Fortunato Zangara della sezione di Roma 2. Cronometrista: Maurizio Cipolla della sezione di Cosenza.

Ammoniti: Giudice, Arcidiacone, Galindo(A); Cristofaro, Caramia, Giacovazzo(M).

Note: Falli p.t. 2-3; s.t. 6-1. Divise rossonera per l’Acri, verde per l’Audace.

