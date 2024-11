Futsal A2/Elite, New Taranto torna con un punto dal Palasport di Fasano

Nella quarta giornata del campionato di Serie A2 Élite, la New Taranto strappa un prezioso pareggio per 1-1 contro l’Itria in un derby combattutissimo. Entrambe le formazioni si dividono la posta in palio al termine di un match ricco di emozioni.

IL MATCH — La New Taranto parte con Lupinella, Di Pietro, Lopes, Quinto e Chimanguinho. L’altro nuovo acquisto, Keko, inizia invece dalla panchina. L’Itria si rende subito pericoloso con Araujo, che al minuto 1’20 centra la traversa su punizione. Gli avversari dominano la fase iniziale, costringendo Taranto a soffrire. Mister Guarino richiama i suoi al timeout dopo 8 minuti. Al 10’, Di Pietro tenta la conclusione su corner, ma Pernarella è attento e respinge. Al 13’, Giannace si libera di due avversari e colpisce il palo, con una deviazione decisiva del portiere. La svolta arriva al 16’: pressing dei rossoblù, De Risi recupera palla e serve Di Pietro, che non sbaglia davanti a Pernarella e porta i suoi in vantaggio.

Nella ripresa, l’Itria parte forte: Bruno fallisce un’occasione clamorosa nei primi secondi, ma al 2’40 trova il gol del pareggio al termine di uno scambio con Araujo. I padroni di casa sfiorano il raddoppio con Araujo, mentre Chimanguinho colpisce il palo al 6’ per Taranto. Al 12’, Yamoul spreca una chance importante per l’Itria, e al 14’ Lupinella si supera con una parata miracolosa su Bruno. Nel finale, la New Taranto rischia ma tiene duro: Chimanguinho sfiora l’1-2 di testa, mentre Lupinella, con l’aiuto della difesa, salva ancora il risultato in contropiede.

Un punto prezioso per la New Taranto, che muove la classifica e si prepara a rifiatare prima della prossima sfida. Sabato 9 novembre, alle 15, gli ionici affronteranno la Futsal Ternana al PalaMazzola, un match cruciale da non fallire.

