Ceglie Messapica, entusiasmo e soddisfazione per la 5^ tappa del Giro d’Italia

Quella di ieri è stata una giornata storica per Ceglie Messapica, sede dalla quale è partita mercoledì 14 maggio la quinta tappa del Giro d’Italia. La corsa verso Matera è cominciata ufficialmente alle 13.45 con tanto di countdown, ma gli stand degli sponsor presenti in Open Village hanno intrattenuto la comunità già dalla prima mattinata.

Numerosissimi gli appassionati e curiosi, provenienti da ogni dove, con tanti turisti giunti nei pressi del Palasport 2006 per assistere alla partenza della gara alla quale hanno partecipato ovviamente anche il vincitore della tappa Alberobello-Lecce Casper Van Uden e la maglia rosa Mads Pedersen (poi vincitore della tappa appulo-lucana). Squadre e corridori sono stati presentati sul podio firma prima del via, con il consueto supporto della carovana rosa.

“Abbiamo scritto una bella pagina di storia, è stata una splendida giornata all’insegna dello sport. Ringrazio tutti, dai cittadini, alle associazioni, passando per le scuole e le attività commerciali. Ringrazio particolarmente anche i pilastri di questa iniziativa, Pietro Stoppa e Luciano Fedele. È andato tutto nel migliore dei modi, l’organizzazione è stata impeccabile, possiamo solo gioire per come è andata. La città era colorata, ricca di entusiasmo, ma la cosa più bella sono stati i bambini. Vederli così felici mi ha ripagato delle fatiche accomulate in questi giorni. Credo sia questo il risultato più bello di questa due giorni”. Con queste parole straripanti di orgoglio, il Sindaco di Ceglie Messapica Angelo Palmisano ha commentato il positivissimo esito della tappa cegliese del Giro d’Italia.

Presenti, tra gli altri, anche il sottosegretario di Stato al Ministero della Salute Marcello Gemmato, il prefetto di Brindisi Luigi Carnevale e ed il questore di Brindisi Aurelio Montaruli. Nessuno ha voluto mancare ad un appuntamento storico e coinvolgente, capace di abbracciare più generazioni di appassionati di ciclismo e non solo.

