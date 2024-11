Futsal B/M, Bernalda centra la seconda vittoria consecutiva

Il Bernalda Futsal centra la seconda vittoria consecutiva al PalaCampagna, superando il Noci 5-3 in una partita intensa e ricca di emozioni. Protagonisti Mario Gallitelli e Daniele Eletto, autori di due doppiette decisive. Il match è stato caratterizzato da continui capovolgimenti di fronte, con il portiere del Noci, Casulli, autore di interventi spettacolari.

Il Bernalda, guidato da Volpini, parte forte con il gol in apertura di Gallitelli, che sigla l’1-0 con un preciso diagonale. I rossoblù continuano a premere, ma Casulli si oppone con grandi parate. Al minuto 8, Gallitelli raddoppia sfruttando un assist di Castano. Il Noci, però, non molla e accorcia le distanze al 13’ con Gutierrez. Poco dopo, Eletto segna il 3-1 per il Bernalda, ma la squadra pugliese si rifà sotto nella ripresa con Bove, che realizza il 3-2.

Il Noci trova il pareggio con Bove, ma il Bernalda reagisce: Eletto firma il 4-3 con una potente conclusione. Nel finale, la doppia espulsione di Bove per il Noci favorisce i padroni di casa, che chiudono i conti con un’autorete di Pozzovivo, fissando il risultato sul 5-3. Nonostante gli sforzi finali del Noci, la difesa del Bernalda tiene e i lucani esultano per una vittoria meritata.

BERNALDA FUTSAL- FUTSAL NOCI: 5-3

RETI: Gallitelli (B) 2, Gutierrez (N), Eletto (B) 2, aut. Pozzovivo (N).

FUTSAL NOCI: 1) Casulli 3) Pozzovivo 6) Giannandrea 7) Gutierrez 8) Lippolis 9) Zupo 10) Daddabbo 11) Di Pinto 22) Ignazi 23) Bove. All. Simone

BERNALDA FUTSAL: 1) Digiorgio 5) Sali 6) Eletto 7) Castano 8) Iannuizziello 9) Carella 10) Gallitelli 11) Grossi 21) Sarli 24) Brescia 88) Esposito 99) Benedetto. All. Volpini

Arbitri: Impemba di Battipaglia, Ferrone di Pescara, cronometrista Carnovale di Moliterno.

Ammoniti: Daddabbo (N), Bove (N).

Espulso: Bove (N).

