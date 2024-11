La potentina Fabiana Faggiano finalista del The Equestrian Show

Il 3 novembre, a bordo della Cruise Ausonia della Grimaldi Lines, si terrà la finale del The Equestrian Show, un evento che celebra la passione e l’eleganza del mondo equestre. Tra le protagoniste ci sarà Fabiana Faggiano, giovane potentina che rappresenterà la Basilicata nella corsa al titolo.

The Equestrian Show non è solo una competizione, ma un vero spettacolo dedicato a centinaia di appassionate di equitazione. Questo format innovativo unisce cultura, show ed eleganza, offrendo alle giovani partecipanti l’opportunità di interagire con le migliori aziende del settore per diventare le Ambassadors del futuro. Le 22 finaliste, selezionate da ogni regione d’Italia, sfileranno prima in tenuta equestre e poi in abito da sera, per aggiudicarsi il prestigioso titolo di “Lady Rider”. Le protagoniste saranno poi attese al Fashion & Horses di Fieracavalli, l’8 novembre a Verona.

Fabiana Faggiano, 19 anni, appassionata di equitazione sin dall’età di 8 anni, ha iniziato ad allenarsi nel 2022 presso le Scuderie TC Sporting Horse sotto la guida di Cristina Ioana Perijoc, che ha saputo valorizzarne le capacità e accompagnarla in questo percorso di crescita. Nonostante la giovane età, Faggiano ha già conquistato traguardi importanti nel panorama equestre, portando con orgoglio il nome della Basilicata.

La Basilicata si conferma così terra di talento e passione, dove dedizione e sacrificio si uniscono per affrontare e vincere ogni sfida, rendendo onore alla propria regione.

