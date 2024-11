Pallamano A/Gold: Fasano torna a vincere, successo netto sull’Eppan

Nel decimo turno della Serie A Gold, la Junior Fasano si impone con un netto 38-28 sullo Sparer Eppan, tornando così al successo davanti al pubblico del Palazzetto di contrada Vigna Marina.

L’inizio della gara è caratterizzato da difese poco efficaci e da un equilibrio iniziale (5-5 al 5’). Tuttavia, i padroni di casa prendono il primo vantaggio significativo al 6’ (7-5), ampliando il divario a +3 al 14’ (10-7). Gli altoatesini resistono, avvicinandosi a una sola rete al 17’ (11-10), ma la Junior chiude comunque la prima frazione avanti 19-15.

Nel secondo tempo, la squadra di Otto Forer cerca di mantenersi in partita, accorciando sul 21-18 al 35’. Tuttavia, un break di 3-0 dei biancazzurri porta il punteggio sul 25-19 al 39’, segnando l’inizio della fuga definitiva. La Junior allarga ulteriormente il vantaggio fino al 30-21 al 45’ e al 37-25 al 55’, con i tecnici che, nel finale, provano nuove soluzioni tattiche. La partita si chiude con il netto 38-28 a favore dei padroni di casa.

Coach Domenico Iaia commenta: «Quarta partita in una settimana tra campionato ed European Cup, e la stanchezza si è fatta sentire. Oggi abbiamo avuto a disposizione Davide Notarangelo, il cui contributo è stato fondamentale, consentendoci di giocare in maniera più fluida e sperimentare nuove soluzioni offensive. Nonostante un calo di intensità difensiva, sono soddisfatto dell’approccio della squadra. Ora ci prepareremo per le prossime sfide, consapevoli che fare bene ci proietterebbe in una posizione di classifica più adatta al nostro blasone».

La Junior Fasano, priva dei convocati Alessandro Leban e Davide Pugliese per gli impegni della nazionale, avrà ora qualche giorno per prepararsi al recupero con il Sassari (12 novembre) e alla trasferta di Lavis contro il Pressano.

Junior Fasano -Sparer Eppan 38 – 28 (1 9 – 15 p.t.) ​

Junior Fasano: Sibilio, Guarini 1, Boggia 9, Fedele, Rivan Rodriguez 3, Pugliese 5, Leban 1, Notarangelo 6, Cantore 9, Beharevic, Capello Cardozo 2, Mizzoni 1, Legrottaglie, Beorlegui 1, Montalto, Rubino. All.: Domenico Iaia.​

Sparer Eppan: Moreno Lopez 1, Oberrauch 5, Singer 3, Minguez 5, Soelva, Wiedenhofer 2, Bernard, Zanutto Felippe 1, Marques Costa 4, Lollo 6, Glisic Gligorijevic 1, Pliger, Rainer. All.: Otto Forer.

Arbitri: Bassan-Bernardel.

Risultati del 10° turno: Publiesse Chiaravalle-Raimond Sassari 23-29, Cassano Magnago-Conversano 25-23, Macagi Cingoli– Teamnetwork Albatro Siracusa 24-32,​Secchia Rubiera-Brixen 24-37, Bozen-Pressano 24-24, Junior Fasano-Sparer Eppan 38-28, Alperia Black Devils Merano-Camerano 37-32.

Classifica: Conversano 18, Cassano Magnago 17, Raimond Sassari* e Teamnetwork Albatro Siracusa 16, Bozen ed Alperia Black Devils Merano 14, Pressano 11, Junior Fasano* e Brixen 9, Sparer Eppan 5, Macagi Cingoli 3, Camerano* e Publiesse Chiaravalle* 2, Secchia Rubiera 0.​ *Una partita da recuperare.​

Prossimo turno (16/11): Teamnetwork Albatro Siracusa-Bozen, Macagi Cingoli-Secchia Rubiera, Camerano-Brixen, Pressano-Junior Fasano (ore 18.30), Raimond Sassari-Alperia Black Devils Merano, Sparer Eppan-Cassano Magnago, Conversano-Publiesse Chiaravalle.

