Matera, gli “Angeli del Carro” donano arredi e giochi ai piccoli pazienti

MATERA – Iniziativa di solidarietà domani, 16 maggio, all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera grazie alla disponibilità dell’Associazione “Gli Angeli del Carro” che doneranno arredi, libri e giocattoli per il reparto di Neuropsichiatria Infantile.

Grazie all’impegno del Presidente degli Angeli del Carro, Mariano Iacovone e del Vicepresidente Mimmo Dica, alle ore 12, una rappresentanza dell’Associazione donerà il materiale acquistato grazie ai fondi ricavati dalla vendita natalizia dei panettoni messi a disposizione dal Panificio Perrone di Matera. Ad accogliere gli Angeli del Carro saranno il direttore dell’Unità operativa complessa di Neuropsichiatria Infantile, Raffaella De Vescovi e il Direttore medico dell’Ospedale, Gaetano Annese.

L’ Associazione Materana gli Angeli del Carro, nata con la finalità di proteggere il Carro trionfale della Madonna della Bruna, è da anni impegnata in diverse iniziative di solidarietà a favore di realtà fragili ed in passato ha già messo in atto altre donazioni in favore dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

In questa occasione i fondi raccolti sono stati destinati all’acquisto di arredi a misura di bambino, giocattoli, colori, libri, materiale indispensabile per il lavoro di diagnosi e cura. Sono stati acquistati, inoltre, una libreria, un fasciatoio e dei giochi per l’intrattenimento dei piccoli pazienti negli spazi comuni.

“Ringrazio sentitamente Gli Angeli del Carro – ha detto il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo – per l’impegno e la vicinanza dimostrati in questi ultimi mesi. Il loro gesto non potrà che accrescere la qualità del lavoro e del servizio offerto ai piccoli utenti, il cui benessere costituisce la priorità durante i percorsi di diagnosi e cura”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author