Saverio Bottalico, arbitro internazionale di beach soccer della sezione AIA di Bari, entra nella leggenda dirigendo la finale della Coppa del Mondo tra Bielorussia e Brasile, vinta 4-3 dai verdeoro a un minuto e mezzo dal termine. Allenato dal personal trainer esperto Gianni Cassano, Bottalico – 44 anni, sposato, formatore finanziario – è il quinto italiano in 114 anni di storia dell’AIA a raggiungere questo straordinario traguardo nelle tre discipline FIFA. Nella fase a gironi ha diretto Iran-Paraguay e Giappone-Seychelles, oltre a essere stato assistente in cinque match decisivi. Professionalità, preparazione e sangue freddo lo hanno contraddistinto in ogni gara. La sua passione per la musica e lo sport si riflette nella sua dedizione sul campo. Con questa impresa, Saverio Bottalico non solo onora l’arbitraggio italiano, ma diventa un’icona dello sport mondiale. Il suo nome è ormai scolpito nella storia: un esempio di eccellenza, determinazione e orgoglio nazionale.

