Futsal A2/M, colpaccio esterno New Taranto, manita al Mascalucia

La vittoria del gruppo, il successo di una squadra affamata e che continua a lottare, partita dopo partita, per il raggiungimento dell’obiettivo: la promozione in Serie A2 Èlite. Una superba prestazione permette alla New Taranto di superare, nel big match del campionato di Serie A2 girone D, il Mascalucia C5 con un roboante 5-0: al PalaWagner la formazione di Bommino disputa una delle migliori partite della stagione, conquistando tre punti fondamentali per rimanere in testa alla classifica.

Grinta, cattiveria, tenacia e cinismo: sono stati questi i quattro elementi che hanno permesso a capitan Bottiglione e compagni di raccogliere l’intera posta in palio dalla trasferta sicula. Una partita interpretata alla perfezione dalla squadra rossoblù, giocata con grande intensità.

A sbloccare il match il capocannoniere dei tarantini, Rodrigo Lopes: il giocatore viene servito splendidamente da Murilo Miani su corner e calcia verso la porta biancazzurra, trovando il gol del vantaggio. Il raddoppio giunge con Michael De Risi: Lopes protegge palla in area di rigore, scarica per il laterale ionico che supera un avversario, si accentra e batte l’estremo difensore.

Taranto fa valere la propria superiorità tecnica e territoriale sul rettangolo di gioco, Mascalucia prova a farsi vedere in un paio di circostanze con Marletta e Longo ma Masiello risponde sempre presente. Il tris dei pugliesi giunge ancora con Lopes: azione che nasce da un corner, Murilo Miani allarga sulla sinistra per il brasiliano che calcia col sinistro trovando il 3-0, complice una deviazione.

Nella ripresa la New Taranto continua a fare la partita; Mascalucia prova ad inserire il quinto di movimento per cercare di riaprire il match ma i tentativi dei biancazzurri non impensieriscono particolarmente la retroguardia tarantina.

Il poker lo cala Sasà Di Pietro: ripartenza magistrale del numero 99 che si invola verso l’area avversaria e col destro supera Danek. La ciliegina sulla torta arriva con il portiere Masiello: l’estremo difensore chiude il match con un rinvio vincente, trovando la sua prima marcatura stagionale, e siglando la rete del definitivo 5-0.

Adesso due settimane di sosta per preparare le ultime due sfide di campionato. La New Taranto tornerà in campo il prossimo 6 aprile, alle 15, contro il Futsal Messina per la penultima giornata del torneo; poi l’ultima gara in casa della Gear Piazza Armerina sette giorni dopo.

