Anche il team di sciabola femminile conquista il pass per le Olimpiadi di Parigi della prossima estate: il verdetto è arrivato da St. Niklaas, in Belgio. Il quartetto azzurro (di cui fanno parte la foggiana Martina Criscio, terza ieri nella prova individuale, la friulana Michela Battiston che si allena al Circolo Schermistico Dauno, Chiara Mormile e Irene Vecchi) ha acquisito la matematica certezza grazie alla vittoria nei quarti dell’Ucraina sugli Stati Uniti, che per soffiare la qualificazione all’Italia avrebbero dovuto vincere la gara.

Anche l’Italia, che negli ottavi aveva regolato la Grecia per 45-32, è uscita nei quarti di finale, battuta dall’Ungheria per 45-41. Ormai mentalmente appagate per aver raggiunto l’obiettivo a cinque cerchi, le Azzurre hanno perso anche i due successivi assalti col Giappone (45-38) e con la Spagna (45-41) chiudendo all’ottavo posto.

Con la qualificazione alle Olimpiadi l’Italia del CT Nicola Zanotti potrà portare ai Giochi tre sciabolatrici nella prova individuale più una quarta per la gara a squadre.

