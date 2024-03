Futsal C1/M, Grimal Barletta salva con un turno di anticipo

La Grimal Barletta vince 5-3 con la Volare Polignano e centra la salvezza con un turno di anticipo nel primo storico campionato di Serie C1.

Un successo voluto, con convinzione, contro un avversario che nonostante la posizione di classifica non preoccupante si è presentato al PalaDisfida grintoso e assolutamente non arrendevole.

Partita che vede gli ospiti passare subito in vantaggio sorprendendo i ragazzi di coach Vaccariello. L’azione personale di Divincenzo riporta il punteggio in parità. Baresi che non demordono e si riportano in vantaggio dopo due pali clamorosi colpiti dai neroarancio.

Con la voglia e la forza di chi vuole fare bottino pieno prima la Grimal la pareggia con Vivaldo, chiudendo poi il primo tempo addirittura sul 3-2 con la doppietta personale di uno scatenato Walter Divincenzo.

Ripresa che vede una fase di stallo con i padroni di casa che cercano di abbassare i ritmi per far uscire l’avversario. A otto minuti dalla fine è Kikko Filannino a trovare il 4-2 dopo una bella azione corale. Un’altra doppietta, questa volta di Vivaldo, chiudendo virtualmente il match. Inutile il gol degli ospiti nel finale.

Finisce 5-3, un risultato che premia la Grimal che si salva con una giornata di anticipo e vede con tranquillità la prossima trasferta, l’ultima stagione, con la già promessa Aradeo.

