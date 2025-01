Futsal A2/M, Castellana: trasferta insidiosa in Calabria

Inizia con una delicata trasferta calabrese il girone di ritorno del Castellana C5. Sabato pomeriggio, alle ore 16, la squadra guidata da mister Andrea Rotondo sarà ospite del Città d’Acri, fanalino di coda della classifica con 8 punti, frutto di due vittorie, due pareggi e sette sconfitte.

Nonostante il divario in classifica, i biancoblù non sottovalutano l’avversario. Nella gara di andata, vinta 4-1 grazie alla doppietta di Achille e ai gol di Benedetti e Chiantera, i rossoneri avevano mostrato buone qualità, schierando giocatori di spessore come Arcidiacone, Gerbasi e Galindo. A questi si è recentemente aggiunto Daniel Gines Vega, spagnolo classe 1997 con esperienza in Serie A2 Elite, rendendo il Città d’Acri un avversario pericoloso.

Il Castellana, reduce dalla sconfitta contro la capolista Bitonto, punta a inaugurare al meglio la seconda parte del campionato per migliorare l’attuale sesto posto in classifica (13 punti). Mister Rotondo spera di recuperare due pedine chiave, Paolo Rotondo e Giovanni Benedetti, entrambi assenti nell’ultima gara. Restano ai box Baldo e Bovino, ma sono confermati Ritorno, Chiantera, Achille, Vitto, Pedone, Satalino, Montrone e Garcia Rubio, quest’ultimo a caccia del primo gol stagionale.

La partita, in programma al Palasport “Città d’Acri”, sarà diretta da Umberto Mancaniello (sezione di Nola) e Sante Garofalo (sezione di Battipaglia). Al cronometro Maurizio Barcio di Cosenza.

