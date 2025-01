Futsal A/F, derby pugliese al PalaPansini: Bitonto sfida Molfetta

Il girone di ritorno del campionato nazionale di Serie A si apre con un attesissimo derby pugliese: il Bitonto C5 Femminile sarà “ospite” della Femminile Molfetta al PalaPansini di Giovinazzo, domenica 19 gennaio alle ore 18.

Le ragazze di mister Gianluca Marzuoli, reduci dalla brillante vittoria in trasferta contro il Cagliari, puntano a mantenere alta la pressione sulle dirette rivali per il titolo, cercando di conquistare punti preziosi per avvicinarsi ulteriormente alla vetta della classifica, ora distante appena tre lunghezze.

Di fronte troveranno un Molfetta in piena lotta salvezza, con soli 9 punti all’attivo, deciso a riscattarsi dopo la sconfitta casalinga subita proprio contro il Cagliari lo scorso 6 gennaio. Per le biancorosse, reduci dal turno di riposo nell’ultima giornata, il derby rappresenta una sfida cruciale per rilanciare le proprie ambizioni in campionato.

Marzuoli: “Serve maggiore solidità difensiva”

Mister Marzuoli non nasconde le ambizioni del Bitonto ma sottolinea l’importanza di lavorare sugli equilibri di squadra: “Abbiamo iniziato bene l’anno, ma stiamo concedendo troppi gol quando ci troviamo in vantaggio. Siamo una squadra che crea e segna molto, forse più di chiunque altro in Europa, ma dobbiamo migliorare nella fase difensiva. Giocheremo in una cornice particolare, da ospiti al Palapansini, e ci aspettiamo un grande supporto dai nostri tifosi. Abbiamo il dovere di fare una grande partita”.

Diana Santos: “Bitonto è casa mia”

Tra le protagoniste della stagione spicca Diana Santos, che si sente ormai una bitontina d’adozione: “Sin dal primo giorno ho sentito un legame speciale con questa città. Voglio dare il massimo per Bitonto e per i nostri tifosi, sempre al nostro fianco. Negli ultimi incontri sono riuscita a segnare, ma il mio obiettivo è contribuire anche in difesa, dove dobbiamo migliorare la gestione di alcune fasi di gioco. Con il lavoro quotidiano, sono sicura che troveremo le giuste soluzioni”.

La partita sarà arbitrata da Pierluigi Minardi (primo arbitro), Raffaele Buonocore (secondo arbitro) e Amedeo Lacalamita al cronometro. Appuntamento al PalaPansini di Giovinazzo, con calcio d’inizio alle 18. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

