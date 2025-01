Futsal C1/M, Grimal Barletta: pari amaro nel derby

Non è stata una giornata da ricordare per la Grimal Futsal Barletta, che al “PalaBorgia” pareggia 4-4 contro la Futsal Andria nel derby della Bat. Un risultato che lascia l’amaro in bocca, dato che i biancorossi non approfittano dei risultati favorevoli dagli altri campi, rimanendo al terzo posto a tre punti dalla nuova capolista Cus Bari.

La partita inizia bene per i ragazzi di Michele Bizzoca: il capitano Donato Acocella apre le marcature su assist di Divincenzo. Ma l’Andria non tarda a reagire, trovando il pareggio con Rella e sfiorando il vantaggio con la traversa colpita da Somma. È ancora Divincenzo a riportare in vantaggio il Barletta con un gran gol da dentro l’area, ma nel finale del primo tempo i biancorossi crollano. L’Andria sfrutta un blackout difensivo: prima Rella firma il 2-2, poi Sgarra sigla il 2-3 con la complicità della retroguardia barlettana.

Nella ripresa, la Grimal cambia atteggiamento e preme per il pari, trovando però un Gianluca Capuano in stato di grazia. La fortuna sembra sorridere ai padroni di casa quando Somma devia maldestramente nella propria porta, riportando il risultato sul 3-3. L’inerzia, però, torna subito dalla parte degli ospiti, che si riportano avanti con una rete fortuita di Dicorato.

La Grimal tenta il tutto per tutto nel finale: Capuano si supera su Joel Silva e Acocella, ma il capitano biancorosso trova il definitivo 4-4 con un bolide di punta. Nonostante il pareggio, il Barletta resta tra le prime tre del girone unico di Serie C1, ma il rammarico per l’occasione persa è evidente.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author