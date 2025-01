Futsal C1/M, Azzurri Conversano ancora ko: continua il momento no

Continua il momento difficile per gli Azzurri Conversano nel massimo campionato regionale di calcio a 5. Anche nella prima gara casalinga del 2025, gli uomini del presidente Mino De Girolamo subiscono un’altra sconfitta, la quinta consecutiva, cedendo per 6-4 al Futsal Veglie. Il Pala San Giacomo, un tempo fortino inespugnabile, è stato espugnato dai salentini, bravi a sfruttare le disattenzioni della squadra di casa e a portare a casa l’intera posta in palio.

La cronaca della gara

Senza lo squalificato Sciannamblo, mister Gianpiero Giliberti ha schierato un quintetto iniziale composto da Sibilia, D’Ecclesiis, Renna, Cannone e il nuovo acquisto Mazzilli. Il Veglie ha risposto con Di Molfetta, Conte, Quarta, Molina e Salguero. I primi minuti hanno visto le squadre studiarsi, con poche azioni rilevanti. Dopo un’occasione di Cannone e una risposta di Molina, il Veglie è passato in vantaggio al 7’ con Conte, ben appostato sul secondo palo. Neanche il tempo di reagire che Gastaldi ha siglato il 2-0, sfruttando un assist dello stesso Conte.

Gli Azzurri non si sono arresi e, grazie a Gutierrez, sono riusciti a rientrare in partita. L’ex Noci ha accorciato le distanze con un diagonale preciso e ha trovato il pareggio poco dopo, chiudendo il primo tempo sul 2-2. Nel finale di frazione, una traversa di Quarta ha fatto tremare i padroni di casa, salvati da un attento Sibilia.

Nella ripresa, è ancora Gutierrez a prendersi la scena, firmando il momentaneo 3-2 al 3’ su assist di Sibilia. Ma il Veglie ha risposto immediatamente: al 7’, Salguero ha trovato il 3-3 con un bolide mancino, seguito un minuto dopo dal controsorpasso firmato da Quarta.

I padroni di casa hanno tentato il tutto per tutto, spingendo con continuità, ma il portiere ospite Di Molfetta si è rivelato decisivo. Sul finale, l’azzardo del portiere di movimento ha favorito il Veglie, che ha allungato con Quarta per il 5-3. Gutierrez, autore di una prestazione maiuscola, ha accorciato le distanze a un minuto dalla fine, ma i salentini hanno chiuso definitivamente i conti con Conte per il 6-4 finale.

Per gli Azzurri Conversano, l’ennesima battuta d’arresto rappresenta un campanello d’allarme: la squadra dovrà invertire la rotta già dalle prossime giornate per evitare di compromettere ulteriormente la stagione.

Azzurri Conversano-Futsal Veglie 4-6 (p.t. 2-2)

Azzurri Conversano: Sibilia, Masi, Di Leo, D’Ecclesiis, Vacca, Gjuzi, Gutierrez, Renna, Mazzilli, Caradonna, Cannone, Locaputo. All.: Gianpiero Giliberti.

Futsal Veglie: Mattia, Gastaldi, Salguero, Conte, Casilli, Quarta G., Quarta M., Bisconti, Molina, Taccone, Di Molfetta. All.: Giordano Marelli.

