Futsal A2/M, Castellana travolto ad Acri: ko da dimenticare in fretta

Sconfitta pesante per il Castellana C5 nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie A2 (girone D). Sul difficile campo del Città di Acri, la squadra allenata da Andrea Rotondo subisce un netto 8-0, una disfatta che non lascia spazio a interpretazioni. Il risultato consente alla formazione calabrese di abbandonare l’ultimo posto in classifica e di accorciare le distanze proprio sui castellanesi, fermi a quota 13 punti e ora con sole tre lunghezze di margine sulla zona retrocessione.

LA PARTITA – Ad Acri, mister Rotondo ritrova Paolo Rotondo e Giovanni Benedetti e inserisce subito in distinta il neoacquisto Sasha Zapponi, ma opta per il quintetto abituale: Ritorno, capitan Rotondo, Chiantera, Garcia Rubio e Benedetti. Sul fronte opposto, Alessandro Basile deve rinunciare allo squalificato Galindo, ma schiera in panchina l’ultimo arrivo Dani Vega, puntando inizialmente su Gallo, Arcidiacone, Frassetti, Mario Pagliuso e Giudice.

I problemi per il Castellana si palesano già dai primi minuti: dopo appena due giri d’orologio, Mario Pagliuso porta in vantaggio i padroni di casa. I biancoblu provano a reagire, ma il parquet reso scivoloso dalla condensa rende tutto più difficile. A metà primo tempo, l’Acri accelera e con Giudice (9’) e ancora Pagliuso (12’) chiude la frazione sul 3-0.

La ripresa segue lo stesso copione: dopo appena 30 secondi, Giudice cala il poker, mentre al 24’ Pagliuso completa la tripletta. Mister Rotondo tenta il tutto per tutto inserendo il quinto uomo di movimento, ma la strategia si rivela inefficace: il Castellana subisce altre tre reti, firmate da Francesco Pagliuso, Fiore e nuovamente Pagliuso, autore di un poker personale.

Un pomeriggio da dimenticare per il Castellana, che dovrà reagire rapidamente: tra sette giorni al Pala Valle d’Itria arriva l’Ecosistem Lamezia, diretta concorrente nella lotta salvezza.

Città di Acri – Castellana 8-0 (p.t. 3-0)

Città di Acri C5: Gallo, Fiore, Arcidiacone, Giudice, Gerbasi, Frassetti, Pagliuso M., Pagliuso F., Dani Vega, Iaquinta, Guido, Diano. All.: Alessandro Basile

Castellana C5: Ritorno, Achille, Zapponi, Pedone, Rotondo, Satalino, Vitto, Benedetti, Chiantera, Garcia Rubio, Montrone. All.: Andrea Rotondo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author